Adeus, lesão! Rogério Ceni projeta retornos de titulares do Bahia contra o Internacional

Rogério Ceni em entrevista coletiva - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após o empate no Ba-Vi, o técnico Rogério Ceni já vira a chave para a 6ª rodada do Brasileirão com a expectativa de "encorpar" o elenco do Bahia. Em entrevista coletiva na Arena Fonte Nova, o comandante sinalizou que o time pode contar com três retornos importantes para o confronto contra o Internacional, no próximo domingo, 15.

Entre os nomes mais aguardados está o do volante Caio Alexandre, que se recupera de uma lesão no adutor da coxa e já iniciou os trabalhos de transição física. Além dele, o zagueiro David Duarte e o meia Michel Araújo também estão no radar da comissão técnica.

"Espero o Michel Araújo em melhores condições, o David acredito que possa estar disponível, mas não sei em quais condições e ritmo, ele está treinando e fez somente dois treinos com a gente. O Caio (Alexandre) talvez possa estar com a gente também. São três opções que já ajudam e dão uma oportunidade melhor de fazer trocas", explicou Ceni.

Situação clínica

Embora Michel Araújo já tenha atuado por alguns minutos no clássico desta quarta-feira, a expectativa é que ele melhore condicionamento para suportar maior minutagem em Porto Alegre.

Já David Duarte, que sofreu um estiramento muscular, vem realizando trabalhos parciais com o grupo e depende da evolução do ritmo de treino para ser utilizado.

Bahia x Internacional

O Bahia encara o Internacional no próximo domingo, 15, às 16h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 6ª rodada do Brasileiro.

Vice-campeão gaúcho após perder final para o Grêmio, o Colorado saiu derrotado por 1 a 0 nesta quarta-feira, 11, para o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Brasileirão.

O Internacional chega pressionado para o confronto contra o Bahia, já que não venceu nas primeiras cinco rodadas, soma apenas 2 pontos e está na zona de rebaixamento. Já o Tricolor, com 8 pontos, invicto e com um jogo a menos, é o quarto colocado.