Após pênalti perdido, Rogério Ceni cogita mudar o cobrador no Bahia
Treinador tricolor admite dar “um tempo” a Willian José nas cobranças de pênalti
Por Téo Mazzoni
O Esporte Clube Bahia apenas empatou com o rival Esporte Clube Vitória na noite desta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova. No entanto, o placar poderia ter sido favorável ao Esquadrão caso Willian José tivesse convertido a penalidade marcada para a equipe ainda nos primeiros minutos do BaVi.
Cobrador oficial de pênaltis do Bahia, o atacante assumiu a responsabilidade, foi para a marca da cal, mas acabou desperdiçando a cobrança — chegando ao seu segundo pênalti perdido na temporada. Além disso, esta foi a quinta penalidade desperdiçada pelo jogador com a camisa tricolor.
Em razão da recente baixa taxa de conversão nas cobranças, o técnico Rogério Ceni admitiu, após a partida, a possibilidade de mudar o cobrador oficial de pênaltis do Bahia. Segundo o treinador, “às vezes você tem que dar um tempo”.
Colocar outro jogador para bater, vamos tentar preparar alguém, parar por um ou dois pênaltis [...] Temos Juba, que bate bem; Everaldo, quando está em campo; Nestor também bateu bem os últimos. Vamos treinar
“Eu acho que é um número grande de pênaltis perdidos. Se são quatro de dez, eu não sei. Acho que ele até fez dois em rebotes [...] O atleta pode perder confiança na batida de pênalti. Ele já bateu pênaltis muito importantes para a gente e fez gols”, completou o treinador, cogitando uma possível mudança nas próximas cobranças.
Willian bate muito bem nos treinamentos, mas a confiança pode ter baixado um pouco
