Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO COBRADOR?

Após pênalti perdido, Rogério Ceni cogita mudar o cobrador no Bahia

Treinador tricolor admite dar “um tempo” a Willian José nas cobranças de pênalti

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

12/03/2026 - 9:07 h | Atualizada em 12/03/2026 - 9:54

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Técnico do Bahia cita Juba, Everaldo e Nestor como opções para as penalidades.
Técnico do Bahia cita Juba, Everaldo e Nestor como opções para as penalidades. -

O Esporte Clube Bahia apenas empatou com o rival Esporte Clube Vitória na noite desta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova. No entanto, o placar poderia ter sido favorável ao Esquadrão caso Willian José tivesse convertido a penalidade marcada para a equipe ainda nos primeiros minutos do BaVi.

Cobrador oficial de pênaltis do Bahia, o atacante assumiu a responsabilidade, foi para a marca da cal, mas acabou desperdiçando a cobrança — chegando ao seu segundo pênalti perdido na temporada. Além disso, esta foi a quinta penalidade desperdiçada pelo jogador com a camisa tricolor.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em razão da recente baixa taxa de conversão nas cobranças, o técnico Rogério Ceni admitiu, após a partida, a possibilidade de mudar o cobrador oficial de pênaltis do Bahia. Segundo o treinador, “às vezes você tem que dar um tempo”.

Colocar outro jogador para bater, vamos tentar preparar alguém, parar por um ou dois pênaltis [...] Temos Juba, que bate bem; Everaldo, quando está em campo; Nestor também bateu bem os últimos. Vamos treinar
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Leia Também:

Éverton Ribeiro só voltará a jogar pelo Bahia após a Data Fifa
Adeus, lesão! Rogério Ceni projeta retornos de titulares do Bahia contra o Internacional
Erick aponta o grande erro do Bahia no clássico BaVi: "Não pode"

Eu acho que é um número grande de pênaltis perdidos. Se são quatro de dez, eu não sei. Acho que ele até fez dois em rebotes [...] O atleta pode perder confiança na batida de pênalti. Ele já bateu pênaltis muito importantes para a gente e fez gols”, completou o treinador, cogitando uma possível mudança nas próximas cobranças.

Willian bate muito bem nos treinamentos, mas a confiança pode ter baixado um pouco

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia Rogério Ceni Willian José

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Técnico do Bahia cita Juba, Everaldo e Nestor como opções para as penalidades.
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Técnico do Bahia cita Juba, Everaldo e Nestor como opções para as penalidades.
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Técnico do Bahia cita Juba, Everaldo e Nestor como opções para as penalidades.
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Técnico do Bahia cita Juba, Everaldo e Nestor como opções para as penalidades.
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x