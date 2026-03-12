PRÉ LIBERTADORES
Carrasco do Bahia, O’Higgins perde para o Tolima e está fora da Libertadores
Time chileno sofre virada na Colômbia e dá adeus ao sonho da fase de grupos da competição
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
O O’Higgins, time que eliminou o Esporte Clube Bahia na Pré-Libertadores, perdeu de 2 a 0 para a equipe do Tolima, na Colômbia, na noite desta quarta-feira, 11, e está fora da fase de grupos da Libertadores.
A partida de ida terminou com o placar de 1 a 0 para o O’Higgins, que foi para o segundo jogo com o conforto de segurar o resultado podendo perder por até um gol de diferença. No entanto, a equipe foi superada pelo 2 a 0, ficando de fora da fase de grupos do campeonato continental.
Como foi o jogo
O time do Tolima iniciou a partida com mais posse de bola e controlando melhor a partida. Aos 16 minutos, Jersson González sofreu pênalti cometido por Luis Pavez, Anderson Daronco chegou a marcar a falta dentro da área, mas após verificar o VAR, anulou a decisão.
Aos 38 minutos, Junior Hernández marcou de voleio, abrindo o placar para o time colombiano. No segundo tempo, nos minutos finais, o Tolima ampliou, consagrando a classificação da equipe para a próxima fase da competição.
Leia Também:
Consequências da eliminação
Com a eliminação, o time do O'Higgins garante vaga na Copa Sul-Americana, por chegar a disputar a última fase de classificação para a fase de grupos da Libertadores.
Calendário do Bahia na temporada
O Bahia foi eliminado ainda na pré-libertadores, com a eliminação na fase preliminar, resta ao Tricolor de Aço o calendário da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro para disputar durante a temporada de 2026.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes