ESPORTES
PRÉ LIBERTADORES

Carrasco do Bahia, O’Higgins perde para o Tolima e está fora da Libertadores

Time chileno sofre virada na Colômbia e dá adeus ao sonho da fase de grupos da competição

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

12/03/2026 - 9:05 h | Atualizada em 12/03/2026 - 10:10

O'higgins x Bahia
O'higgins x Bahia -

O O’Higgins, time que eliminou o Esporte Clube Bahia na Pré-Libertadores, perdeu de 2 a 0 para a equipe do Tolima, na Colômbia, na noite desta quarta-feira, 11, e está fora da fase de grupos da Libertadores.

A partida de ida terminou com o placar de 1 a 0 para o O’Higgins, que foi para o segundo jogo com o conforto de segurar o resultado podendo perder por até um gol de diferença. No entanto, a equipe foi superada pelo 2 a 0, ficando de fora da fase de grupos do campeonato continental.

Como foi o jogo

O time do Tolima iniciou a partida com mais posse de bola e controlando melhor a partida. Aos 16 minutos, Jersson González sofreu pênalti cometido por Luis Pavez, Anderson Daronco chegou a marcar a falta dentro da área, mas após verificar o VAR, anulou a decisão.

Aos 38 minutos, Junior Hernández marcou de voleio, abrindo o placar para o time colombiano. No segundo tempo, nos minutos finais, o Tolima ampliou, consagrando a classificação da equipe para a próxima fase da competição.

Consequências da eliminação

Com a eliminação, o time do O'Higgins garante vaga na Copa Sul-Americana, por chegar a disputar a última fase de classificação para a fase de grupos da Libertadores.

Calendário do Bahia na temporada

O Bahia foi eliminado ainda na pré-libertadores, com a eliminação na fase preliminar, resta ao Tricolor de Aço o calendário da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro para disputar durante a temporada de 2026.

Esporte Clube Bahia libertadores O'Higgins

