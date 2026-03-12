Menu
SÉRIE A

Estreante, Cacá vê bom jogo do Vitória em empate no BaVi

Zagueiro foi titular no clássico desta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova

João Grassi

Por João Grassi

12/03/2026 - 7:01 h

Cacá em ação no BaVi
Cacá em ação no BaVi -

O zagueiro Cacá, um dos últimos reforços contratados pelo Vitória, fez sua estreia logo como titular em um clássico Ba-Vi. O Rubro-Negro chegou a abrir o placar pela segunda vez seguida na Arena Fonte Nova, mas empatou por 1 a 1 com o Bahia, nesta quarta-feira, 11.

Em entrevista após o jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão, Cacá valorizou o ponto conquistado fora de casa. De acordo com o defensor, o Leão da Barra "competiu bem" diante de uma equipe "qualificada" do rival.

"Como todo mundo sabe, é um clássico e a gente queria ganhar. A gente até saiu na frente, conseguiu competir muito bem, até conseguimos fazer o gol, mas levamos o empate. A gente sabe que a equipe deles também é uma equipe qualificada, mas o mais importante é somar pontos, sair de cabeça erguida aqui, para no próximo jogo em casa buscar os três pontos", iniciou.

Já pensando no próximo compromisso, diante do Atlético-MG, Cacá projetou foco máximo em busca da vitória no Barradão. A partida acontece no próximo sábado, 14, às 18h30, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Vai ser um jogo complicado, um jogo difícil, uma equipe que tem bastante jogadores qualificados. A gente vai estar jogando em casa, então só temos que pensar na vitória. Agora é descansar bastante, recuperar, focar no que tem que ajustar, e ir pro próximo jogo contra o Atlético. O único pensamento é os três pontos", garantiu.

Boa estreia

Cacá ainda afirmou que gostou do próprio desempenho no clássico. Ele celebrou a oportunidade de estrear sendo titular em um jogo grande.

"A gente tem que estar preparado a todo momento, não sabemos quando vamos entrar jogando. Hoje eu fui feliz de ter a oportunidade de entrar jogando no clássico. Entrei e, ao meu ver, acho que fui bem. O mais importante foi a soma de um ponto fora de casa", concluiu.

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória entrevista Zona Mista

