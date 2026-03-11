Marinho lamenta vantagens perdidas pelo Vitória em clássicos seguidos

Marinho na zona mista - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Um dos jogadores mais identificados com o Vitória no elenco, Marinho foi titular pela primeira vez desde seu retorno ao clube nesta quarta-feira, 11, no empate por 1 a 1 no clássico contra o Bahia, pela 5ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova.

Em entrevista na zona mista, Marinho afirmou que "faltou um pouco de sabedoria" para a equipe rubro-negra. O atacante demonstrou insatisfação com o resultado, que faz o Leão agora engatar três BaVis seguidos sem vitórias.

"Logo após marcar um gol e estar ganhando o jogo, acredito que um minuto depois, a gente toma o gol já praticamente no final do primeiro tempo. Eu sempre acredito que quando a gente faz o gol, a gente sempre espera que acabe logo o primeiro tempo. Até porque a gente ir pro intervalo com 1 a 0 é muito melhor para depois você conversar no vestiário", iniciou.

O ídolo rubro-negro chegou a relembrar a final do Campeonato Baiano, quando o Vitória também saiu na frente do placar, mas sofreu a virada do rival e acabou deixando escapar a taça.

"A gente acabou dando esse mole, vacilando. Então é uma coisa que a gente se cobrou no vestiário, que não pode acontecer, e aconteceu também na final. Não podemos deixar passar esses detalhes. A gente praticamente perdeu um título com um pouco de desatenção. Hoje novamente. É uma coisa que a gente conversou internamente para que não venha a acontecer nos próximos jogos", lamentou.

Retorno à titularidade

Marinho ainda comentou sobre sua estreia entre os 11 iniciais de Jair Ventura. O atleta de 35 anos afirmou que ainda não se sente 100% fisicamente, mas espera chegar na melhor forma física em breve.

"Fiquei feliz de poder iniciar um jogo, venho tendo as minhas oportunidades entrando no segundo tempo, mas hoje graças a Deus consegui ter a oportunidade de iniciar o jogo. Me senti bem. Acho que nesse início do segundo tempo, até os 10 minutos, eu acho que comecei a ficar um pouco mais cansado. Aos poucos, a gente vai adquirindo a forma ideal e daqui a pouco eu vou estar a 100%".

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 14, às 18h30, no Barradão, onde enfrenta o Atlético-MG. A partida é válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.