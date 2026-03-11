E.C.VITÓRIA
VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão
Edu se machucou no duelo contra o Bahia
Por Redação
O Vitória terá mais um problema de lesão para se preocupar na temporada. Depois de confirmada a leão de Dudu, que não joga mais em 2026, o zagueiro Edu deixou o gramado da Fonte Nova aos prantos, no empate em 1 a 1, no BaVi realizado nesta quarta-feira, 11.
Após o jogo, o atleta foi visto deixando o estádio sendo amparado e sem conseguir apoiar o pé no chão.
Durante a coletiva pós-jogo, o técnico Jair Ventura chegou a mencionar que o atleta pode ter uma lesão no tendão e será reavaliado.
