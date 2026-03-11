Menu
E.C.VITÓRIA
E.C.VITÓRIA

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Edu se machucou no duelo contra o Bahia

Redação

Por Redação

11/03/2026 - 23:17 h | Atualizada em 11/03/2026 - 23:44

Imagem ilustrativa da imagem VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão
-

O Vitória terá mais um problema de lesão para se preocupar na temporada. Depois de confirmada a leão de Dudu, que não joga mais em 2026, o zagueiro Edu deixou o gramado da Fonte Nova aos prantos, no empate em 1 a 1, no BaVi realizado nesta quarta-feira, 11.

Após o jogo, o atleta foi visto deixando o estádio sendo amparado e sem conseguir apoiar o pé no chão.

Durante a coletiva pós-jogo, o técnico Jair Ventura chegou a mencionar que o atleta pode ter uma lesão no tendão e será reavaliado.

x