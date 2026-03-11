VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória terá mais um problema de lesão para se preocupar na temporada. Depois de confirmada a leão de Dudu, que não joga mais em 2026, o zagueiro Edu deixou o gramado da Fonte Nova aos prantos, no empate em 1 a 1, no BaVi realizado nesta quarta-feira, 11.

Após o jogo, o atleta foi visto deixando o estádio sendo amparado e sem conseguir apoiar o pé no chão.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a coletiva pós-jogo, o técnico Jair Ventura chegou a mencionar que o atleta pode ter uma lesão no tendão e será reavaliado.