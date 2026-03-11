Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AVALIAÇÃO POSITIVA

"Estou satisfeito", diz Jair Ventura sobre elenco do Vitória após BaVi

Válido pela quinta rodada do Brasileirão, clássico baiano terminou empatado em 1 a 1

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

11/03/2026 - 23:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jair Ventura, técnico do Vitória. Ao fundo, aparece Rogério Ceni, técnico do Bahia
Jair Ventura, técnico do Vitória. Ao fundo, aparece Rogério Ceni, técnico do Bahia -

Após o empate por 1 a 1 contra o Bahia, na noite desta quarta-feira, 11, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Jair Ventura avaliou o resultado de forma positiva e afirmou que está satisfeito com o elenco do Vitória montado para a temporada 2026, apesar das dificuldades financeiras do clube dentro do mercado de transferências.

“Estou muito satisfeito com o que nós trouxemos”, iniciou o treinador, que também ponderou a situação dos atletas contratados no mercado internacional, que demandam um maior tempo de adaptação: “São riscos, mas ao mesmo tempo são situações financeiras que são viáveis para a equipe.”

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jean Lucas defende Willian José: "Ninguém gosta de ser vaiado"
Marinho lamenta vantagens perdidas pelo Vitória em clássicos seguidos
Ceni aponta erro que impediu triunfo do Bahia: "Temos dificuldade"

Jair Ventura também falou de forma positiva sobre o apelido de “guerreirinhos”, atribuído pela torcida aos atletas contratados nos últimos anos, principalmente pelo perfil físico traçado pela diretoria na montagem do elenco.

“A gente está com os guerreirinhos ‘guerreirando’. Você vê o [Emmanuel] Martinez guerreirando o jogo todo, o Nathan [Mendes] guerreiro também. A gente falou do Matheuzinho, é outro, o Ramon fez o jogo que fez hoje”, disse Jair ventura.

“Estou extremamente satisfeito com o que eu tenho. Porque se eu não estivesse, eu não estaria aqui. Eu não teria renovado, não teria aceitado o desafio. Eu aceitei porque eu confio”, acrescentou o comandante técnico do Leão.

Avaliação do resultado

Ainda segundo Jair Ventura, o time conseguiu se recuperar em relação à derrota por 2 a 1 sofrida no último sábado, 7, na final do Campeonato Baiano.

“Diferente do último jogo, que a gente teve um controle maior no primeiro tempo, eu vi um jogo mais equilibrado hoje nos 90 minutos. Acho que as duas equipes fizeram um bom jogo.”, analisou o treinador.

De acordo com Jair Ventura, o time não conseguiu ter um bom desempenho na primeira etapa por conta da tensão gerada após a derrota na final do Baianão, mas que a equipe “foi se soltando” ao longo da partida.

“O importante é pontuar. Mesmo sendo em Salvador, foi uma partida fora de casa, e agora a gente tem mais uma decisão dentro de casa, com a força da nossa torcida. Temos um adversário difícil, como todos da Série A, e que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir vencer”, concluiu o treinador.

O próximo compromisso do Vitória é no sábado, 14, às 18h30, contra o Atlético Mineiro. A partida, válida pela sexta rodada do Brasileirão, marca o retorno do time ao Barradão após dois clássicos disputados na Arena Fonte Nova.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato baiano Jair Ventura vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura, técnico do Vitória. Ao fundo, aparece Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Jair Ventura, técnico do Vitória. Ao fundo, aparece Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Jair Ventura, técnico do Vitória. Ao fundo, aparece Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Jair Ventura, técnico do Vitória. Ao fundo, aparece Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x