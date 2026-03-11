"Estou satisfeito", diz Jair Ventura sobre elenco do Vitória após BaVi

Jair Ventura, técnico do Vitória. Ao fundo, aparece Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após o empate por 1 a 1 contra o Bahia, na noite desta quarta-feira, 11, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Jair Ventura avaliou o resultado de forma positiva e afirmou que está satisfeito com o elenco do Vitória montado para a temporada 2026, apesar das dificuldades financeiras do clube dentro do mercado de transferências.

“Estou muito satisfeito com o que nós trouxemos”, iniciou o treinador, que também ponderou a situação dos atletas contratados no mercado internacional, que demandam um maior tempo de adaptação: “São riscos, mas ao mesmo tempo são situações financeiras que são viáveis para a equipe.”

Jair Ventura também falou de forma positiva sobre o apelido de “guerreirinhos”, atribuído pela torcida aos atletas contratados nos últimos anos, principalmente pelo perfil físico traçado pela diretoria na montagem do elenco.

“A gente está com os guerreirinhos ‘guerreirando’. Você vê o [Emmanuel] Martinez guerreirando o jogo todo, o Nathan [Mendes] guerreiro também. A gente falou do Matheuzinho, é outro, o Ramon fez o jogo que fez hoje”, disse Jair ventura.

“Estou extremamente satisfeito com o que eu tenho. Porque se eu não estivesse, eu não estaria aqui. Eu não teria renovado, não teria aceitado o desafio. Eu aceitei porque eu confio”, acrescentou o comandante técnico do Leão.

Avaliação do resultado

Ainda segundo Jair Ventura, o time conseguiu se recuperar em relação à derrota por 2 a 1 sofrida no último sábado, 7, na final do Campeonato Baiano.

“Diferente do último jogo, que a gente teve um controle maior no primeiro tempo, eu vi um jogo mais equilibrado hoje nos 90 minutos. Acho que as duas equipes fizeram um bom jogo.”, analisou o treinador.

De acordo com Jair Ventura, o time não conseguiu ter um bom desempenho na primeira etapa por conta da tensão gerada após a derrota na final do Baianão, mas que a equipe “foi se soltando” ao longo da partida.

“O importante é pontuar. Mesmo sendo em Salvador, foi uma partida fora de casa, e agora a gente tem mais uma decisão dentro de casa, com a força da nossa torcida. Temos um adversário difícil, como todos da Série A, e que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir vencer”, concluiu o treinador.

O próximo compromisso do Vitória é no sábado, 14, às 18h30, contra o Atlético Mineiro. A partida, válida pela sexta rodada do Brasileirão, marca o retorno do time ao Barradão após dois clássicos disputados na Arena Fonte Nova.