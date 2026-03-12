Jamerson valoriza ponto conquistado fora de casa no BaVi

Jamerson - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos jogadores utilizados pelo Vitória no segundo tempo, o lateral-esquerdo Jamerson valorizou o ponto conquistado no empate por 1 a 1 com o Bahia, nesta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista na zona mista, Jamerson reconheceu a força do rival e elogiou o segundo tempo do Leão da Barra, que resistiu a uma primeira etapa de maior domínio do adversário.

"O jogo de futebol é um jogo fracionado, principalmente a gente jogando fora. Sabíamos da força da equipe deles dentro de casa, acabamos sofrendo um pouco, mas depois conseguimos os encontrar na partida. Foi importante que a gente conseguiu sair com um ponto", indicou o defensor.

Embora o Vitória tenha cedido o empate depois de sair na frente, o atleta rubro-negro entende que somar pontos fora de casa sempre tem importância. Agora, ele projeta uma vitória no próximo compromisso, dessa vez dentro de casa.

"A gente veio buscar a vitória, mas esse ponto no Campeonato Brasileiro é muito importante, então vamos dar sequência para no jogo de sábado a gente conseguir sair com os três pontos", finalizou.

Vitória x Atlético-MG

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 14, às 18h30, no Barradão, onde enfrenta o Atlético-MG. A partida é válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.