Jacuipense avança novamente na Copa do Brasil e lucra milhões

O Esporte Clube Jacuipense segue fazendo história na Copa do Brasil de 2026. Nesta quarta-feira, 11, o Leão do Sisal venceu o Santa Catarina por 1 a 0, fora de casa e avançou à 4ª fase da competição. O gol da classificação foi marcado por Pedro Henrique.

Além da vaga histórica, o clube também embolsou uma quantia milionária. Com a garantia de disputar a 4ª fase da Copa do Brasil, o Jacupa assegurou mais R$ 1,07 milhão aos cofres.

Premiação milionária

Na atual edição da competição, o montante arrecadado pelo Jacuipense já chega a R$ 2.850.400 (R$ 2,8 milhões) em premiações referentes às fases anteriores do torneio.

Campanha histórica

Essa é a quarta vez que o Jacuipense disputa a Copa do Brasil e chega na quarta fase pela primeira vez na história. Nas disputas anteriores, o time do interior baiano foi eliminado duas vezes na estreia e somente em 2015 tinha avançado para segunda fase.

Próximo adversário

Na próxima fase, o Jacuipense enfrentará o vencedor do duelo entre Mixto-MT e Novorizontino. As duas equipes disputam a vaga nesta quinta-feira, 12, às 20h30, em Cuiabá.