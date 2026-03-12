Jair Ventura revela por que reforço argentino não estreou contra o Bahia

Técnico Jair Ventura treinando o Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após o clássico BaVi desta quinta-feira, que terminou empatado em 1 a 1 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura comentou a ausência do reforço argentino Diego Tarzia entre os jogadores relacionados para o confronto.

Questionado sobre o motivo de o atleta não ter sido incluído na lista para a partida, o treinador explicou que o jogador enfrentou um problema de saúde e não teve tempo suficiente de preparação.

“O Tarzia teve um conjunto viral, ficou cinco dias afastado e fez apenas dois treinos antes. Por isso, ele não veio para o jogo”, explicou o treinador.

Expectativa sobre a estreia de Diego Tarzia

A possível estreia de Diego Tarzia gerou expectativa na torcida Rubro-Negra, entretanto o jogador não foi relacionado para o confronto atual, ficando à disposição para fazer sua estreia no próximo compromisso do Vitória no Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Atlético Mineiro, neste sábado, 14, no Barradão.

Chegada de Tarzia ao Vitória

O reforço argentino Diego Tarzia chegou ao clube por empréstimo junto ao Independiente, da Argentina, com contrato válido até o fim da temporada de 2026. Anunciado no início de fevereiro, o atleta tem treinado com o elenco rubro-negro visando sua estreia pelo clube.

Ausência do jogador no Campeonato Baiano

O Esporte Clube Vitória não pôde inscrever o atleta para a disputa do Campeonato Baiano de 2026 devido ao encerramento do prazo de inscrições da competição. O fato foi lamentado pelo técnico Jair Ventura, que contava com o jogador para a disputa do estadual.

“Trouxemos o gringo, que é canhoto, mas ele não foi inscrito. Fica aqui, mais uma vez, o nosso pedido à Federação [Bahiana de Futebol] para que mude isso. Era um cara que queríamos ver agora, mas só poderemos utilizar no Campeonato Brasileiro. Isso pode custar pontos preciosos”, afirmou o treinador.

Impasse no BID

Embora tenha chegado ao clube no início de fevereiro, a regularização de Tarzia no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF ocorreu apenas no dia 2 de março. Devido a esse cronograma, o jogador ficou apto a participar somente do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste de 2026.

Por conta disso, o atleta ficou de fora das finais do Campeonato Baiano, encerrado no último sábado (7), que terminou com o Bahia como campeão estadual.