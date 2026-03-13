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BRASILEIRÃO

Vitória defende invencibilidade de oito anos contra o Atlético-MG

Os dois times se enfrentam neste sábado, 14, no Barradão, pela sexta rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

13/03/2026 - 14:55 h

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Vitória x Atlético-MG
Vitória x Atlético-MG -

Muito além dos três pontos, o Vitória entra em campo neste sábado, 14, para defender uma invencibilidade fortíssima no Brasileirão - o Atlético-MG ainda não venceu o Rubro-Negro desde o retorno do time baiano à elite.

As equipes se enfrentam às 18h, no Barradão, pela sexta rodada do campeonato, com uma sequência invicta do Vitória desde 2018, se mantendo há oito anos seguidos sem perder para o Galo.

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Oito anos de invencibilidade

Considerando as últimas passagens do Vitória pela Série A, o Rubro-Negro soma cinco partidas sem derrota para o Atlético-MG, com três vitórias e dois empates. Em 2018, venceu por 1 a 0, em 2024, por 4 a 2 e, depois, empatou em 2 a 2. Já em 2025 os dois times empataram novamente em 2 a 2 e o Vitória venceu mais uma por 1 a 0.

Um dos resultados mais marcantes da sequência foi a goleada por 4 a 2 em 2024, que se tornou o maior placar do Vitória na Série A desde o retorno à primeira divisão.

Galo na frente no histórico

No entanto, apesar da hegemonia recente, o histórico total do confronto ainda é amplamente favorável ao Atlético-MG. Desde o primeiro duelo entre os clubes, são 24 vitórias do Atlético-MG, 17 empates e 15 vitórias do Vitória.

O ataque mineiro marcou 88 gols, contra 64 do Rubro-Negro. Quando o duelo acontece em Salvador, no entanto, o equilíbrio aumenta. Em 28 jogos no Barradão, o Vitória soma 12 vitórias, oito empates e oito derrotas, com placar agregado de 35 a 31 para o Leão.

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Tags:

Atlético-MG Brasileirão ec vitória

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