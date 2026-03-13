Bahia faz história com 1º triunfo no Mundial de Vôlei de Praia

George e Saymon vencem nos três sets e fazem história pelo Bahia - Foto: Bernardo Fontes/EC Bahia — Associação

O Esporte Clube Bahia — Associação segue escrevendo novos capítulos em sua história também fora dos gramados. Representado pela dupla George/Saymon, o clube conquistou seu primeiro triunfo em uma etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, durante a disputa da etapa Elite realizada em João Pessoa, na Paraíba.

Pela segunda rodada da competição, os atletas tricolores superaram os norte-americanos Caldwell/La Bouliere por dois sets a um, com parciais de 23/25, 21/16 e 15/7. Com o resultado, George e Saymon chegaram aos três pontos e assumiram momentaneamente a segunda colocação do Grupo C, que também conta com Waller/Pristauz, da Áustria, e Åhman/Hellvig, da Suécia, atuais campeões olímpicos.

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Na rodada de estreia, a dupla do Bahia acabou derrotada justamente pelos austríacos Waller/Pristauz, também por dois sets a um, com parciais de 13/21, 21/15 e 14/16.

Em busca da classificação para as oitavas de final, George/Saymon voltam à quadra nesta sexta-feira, 13, às 17h, quando enfrentam os suecos Åhman/Hellvig no último compromisso da fase de grupos.

No feminino, o Tricolor também teve representantes na etapa. Recém-campeã da segunda etapa do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia, a dupla Andressa/Tainá disputou o qualifying, fase classificatória para o torneio principal. No entanto, as brasileiras acabaram superadas pelas canadenses Bukovec/Monkhouse por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 23/21.

Toda a competição tem transmissão pela VBTV, serviço oficial da Federação Internacional de Voleibol. As semifinais, programadas para acontecer entre 8h e 12h de domingo, 15, também serão exibidas pelo SporTV, enquanto as disputas de medalha, das 14h às 18h do mesmo dia, terão transmissão do SporTV 2.