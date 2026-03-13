Adversário do Bahia, Inter ainda não venceu no Brasileirão 2026

Colorado vive má fase no Brasileirão antes de duelo contra o Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia vai enfrentar um adversário que vive um cenário de turbulência na temporada: o Internacional. Neste domingo, 15, às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Esquadrão visita o Colorado, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro Série A de 2026.

Em cinco jogos disputados na competição nesta temporada, o Internacional soma três derrotas — duas delas dentro de casa — e dois empates. A equipe gaúcha, inclusive, vem de revés para o Atlético Mineiro na última rodada.

O mau desempenho do Colorado também se reflete na tabela de classificação. Atualmente, o time ocupa a vice-lanterna da Série A, com apenas dois pontos conquistados em cinco partidas.

Desempenho do Internacional no Brasileirão:

5 jogos | 3 derrotas | 2 empates | 2 pontos conquistados

Além do momento ruim na Série A, o Internacional também vem de frustração no cenário estadual. Na final do Campeonato Gaúcho de 2026, o Colorado ficou com o vice-campeonato após perder por 3 a 0 o jogo de ida e empatar por 1 a 1 na volta, vendo o rival Grêmio levantar a taça em pleno Beira-Rio.

Sem técnico e multa para usar Kayky

Antes de enfrentar o Bahia pela 6ª rodada do Brasileirão, o Internacional terá de lidar com duas situações importantes. O Colorado não contará com o técnico Paulo Pezzolano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Além disso, caso queira escalar o atacante Kayky, emprestado pelo Bahia até o fim da temporada, o clube gaúcho terá de pagar uma multa contratual ao Tricolor.