RIVAL EM CRISE?
Adversário do Bahia, Inter ainda não venceu no Brasileirão 2026
Colorado vive momento turbulento na Série A de 2026 e chega pressionado para enfrentar o Esquadrão no Beira-Rio
Por Téo Mazzoni
O Esporte Clube Bahia vai enfrentar um adversário que vive um cenário de turbulência na temporada: o Internacional. Neste domingo, 15, às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Esquadrão visita o Colorado, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro Série A de 2026.
Em cinco jogos disputados na competição nesta temporada, o Internacional soma três derrotas — duas delas dentro de casa — e dois empates. A equipe gaúcha, inclusive, vem de revés para o Atlético Mineiro na última rodada.
O mau desempenho do Colorado também se reflete na tabela de classificação. Atualmente, o time ocupa a vice-lanterna da Série A, com apenas dois pontos conquistados em cinco partidas.
Desempenho do Internacional no Brasileirão:
- 5 jogos | 3 derrotas | 2 empates | 2 pontos conquistados
Além do momento ruim na Série A, o Internacional também vem de frustração no cenário estadual. Na final do Campeonato Gaúcho de 2026, o Colorado ficou com o vice-campeonato após perder por 3 a 0 o jogo de ida e empatar por 1 a 1 na volta, vendo o rival Grêmio levantar a taça em pleno Beira-Rio.
Sem técnico e multa para usar Kayky
Antes de enfrentar o Bahia pela 6ª rodada do Brasileirão, o Internacional terá de lidar com duas situações importantes. O Colorado não contará com o técnico Paulo Pezzolano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Além disso, caso queira escalar o atacante Kayky, emprestado pelo Bahia até o fim da temporada, o clube gaúcho terá de pagar uma multa contratual ao Tricolor.
