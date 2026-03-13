Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RIVAL EM CRISE?

Adversário do Bahia, Inter ainda não venceu no Brasileirão 2026

Colorado vive momento turbulento na Série A de 2026 e chega pressionado para enfrentar o Esquadrão no Beira-Rio

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

13/03/2026 - 9:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Colorado vive má fase no Brasileirão antes de duelo contra o Bahia
Colorado vive má fase no Brasileirão antes de duelo contra o Bahia -

O Esporte Clube Bahia vai enfrentar um adversário que vive um cenário de turbulência na temporada: o Internacional. Neste domingo, 15, às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Esquadrão visita o Colorado, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro Série A de 2026.

Em cinco jogos disputados na competição nesta temporada, o Internacional soma três derrotas — duas delas dentro de casa — e dois empates. A equipe gaúcha, inclusive, vem de revés para o Atlético Mineiro na última rodada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O mau desempenho do Colorado também se reflete na tabela de classificação. Atualmente, o time ocupa a vice-lanterna da Série A, com apenas dois pontos conquistados em cinco partidas.

Desempenho do Internacional no Brasileirão:

  • 5 jogos | 3 derrotas | 2 empates | 2 pontos conquistados

Leia Também:

Bahia pode alcançar feito inédito no Brasileirão contra o Inter
Caio Alexandre e David Duarte podem reforçar o Bahia contra o Inter
Venda mais cara do Bahia põe fim ao segundo pior jejum da carreira

Além do momento ruim na Série A, o Internacional também vem de frustração no cenário estadual. Na final do Campeonato Gaúcho de 2026, o Colorado ficou com o vice-campeonato após perder por 3 a 0 o jogo de ida e empatar por 1 a 1 na volta, vendo o rival Grêmio levantar a taça em pleno Beira-Rio.

Sem técnico e multa para usar Kayky

Antes de enfrentar o Bahia pela 6ª rodada do Brasileirão, o Internacional terá de lidar com duas situações importantes. O Colorado não contará com o técnico Paulo Pezzolano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Além disso, caso queira escalar o atacante Kayky, emprestado pelo Bahia até o fim da temporada, o clube gaúcho terá de pagar uma multa contratual ao Tricolor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia internacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Colorado vive má fase no Brasileirão antes de duelo contra o Bahia
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Colorado vive má fase no Brasileirão antes de duelo contra o Bahia
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Colorado vive má fase no Brasileirão antes de duelo contra o Bahia
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Colorado vive má fase no Brasileirão antes de duelo contra o Bahia
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x