Sem técnico e multa para usar Kayky: Inter tem problemas contra Bahia

Emprestado pelo Bahia, Kayky tem 49 minutos em campo pelo Internacional - Foto: Ricardo Duarte/ Internacional

O Internacional terá que lidar com duas situações antes de enfrentar o Bahia pela 6ª rodada do Brasileirão. Além de não contar com o técnico Paulo Pezzolano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Colorado terá que pagar uma multa ao Tricolor caso queira escalar o atacante Kayky, emprestado até o final da temporada.

O jogador foi anunciado pelo clube gaúcho em fevereiro, com opção de compra ao final do período, e sua presença no duelo depende do pagamento de uma cláusula contratual caso enfrente o Esquadrão de Aço. A informação foi divulgada pelo portal ge.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Kayky participou de três jogos pelo Inter, e, entrando ao decorrer do segundo tempo, tem 49 minutos em campo. O lateral-esquerdo Matheus Bahia também estava vinculado ao Bahia até a temporada passada, mas assinou em definitivo com o Internacional e pode atuar sem restrições.

Técnico interino

Paulo Pezzolano, técnico do Internacional | Foto: Ricardo Duarte/ Internacional

A ausência mais importante é a o técnico Paulo Pezzolano, que levou o terceiro cartão amarelo ao reclamar da arbitragem já nos acréscimos da derrota para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 11. Sem o uruguaio, o Colorado tem que definir entre os auxiliares Esteban Conde e Pablo Fernandez para comandar a equipe contra o Tricolor.

O clube gaúcho ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, soma apenas dois pontos em cinco jogos e ainda amargou recentemente o vice-campeonato do Gauchão para o rival Grêmio. Internacional e Bahia se enfrentam no próximo domingo, 15, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.