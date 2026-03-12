Menu
HOME > ESPORTES
EM CRISE

Sem técnico e multa para usar Kayky: Inter tem problemas contra Bahia

Colorado utilizará técnico interino e terá que pagar ao Tricolor para contar com atacante

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/03/2026 - 19:15 h

Emprestado pelo Bahia, Kayky tem 49 minutos em campo pelo Internacional
Emprestado pelo Bahia, Kayky tem 49 minutos em campo pelo Internacional -

O Internacional terá que lidar com duas situações antes de enfrentar o Bahia pela 6ª rodada do Brasileirão. Além de não contar com o técnico Paulo Pezzolano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Colorado terá que pagar uma multa ao Tricolor caso queira escalar o atacante Kayky, emprestado até o final da temporada.

O jogador foi anunciado pelo clube gaúcho em fevereiro, com opção de compra ao final do período, e sua presença no duelo depende do pagamento de uma cláusula contratual caso enfrente o Esquadrão de Aço. A informação foi divulgada pelo portal ge.

Kayky participou de três jogos pelo Inter, e, entrando ao decorrer do segundo tempo, tem 49 minutos em campo. O lateral-esquerdo Matheus Bahia também estava vinculado ao Bahia até a temporada passada, mas assinou em definitivo com o Internacional e pode atuar sem restrições.

Técnico interino

Paulo Pezzolano, técnico do Internacional
Paulo Pezzolano, técnico do Internacional | Foto: Ricardo Duarte/ Internacional

A ausência mais importante é a o técnico Paulo Pezzolano, que levou o terceiro cartão amarelo ao reclamar da arbitragem já nos acréscimos da derrota para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 11. Sem o uruguaio, o Colorado tem que definir entre os auxiliares Esteban Conde e Pablo Fernandez para comandar a equipe contra o Tricolor.

O clube gaúcho ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, soma apenas dois pontos em cinco jogos e ainda amargou recentemente o vice-campeonato do Gauchão para o rival Grêmio. Internacional e Bahia se enfrentam no próximo domingo, 15, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

campeonato brasileiro Internacional x Bahia Kayky matheus bahia

