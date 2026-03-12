Menu
NOVA CHANCE

Herói de título pelo Bahia, goleiro é anunciado por clube paulista

Jogador decidiu o tetracampeonato da Copa do Nordeste para o Bahia, mas vive momento de baixa

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/03/2026 - 18:31 h

Matheus Teixeira em treinamento pelo Bahia
Matheus Teixeira em treinamento pelo Bahia -

Campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia em 2021, o goleiro Matheus Teixeira foi anunciado pelo Noroeste, clube do interior de São Paulo, para a disputa da Série D do Brasileiro. Em janeiro deste ano, o jogador de 27 anos foi contratado pelo Capivariano para jogar o Campeonato Paulista, mas não chegou a entrar em campo.

De volta ao futebol brasileiro após curta passagem pelo Rio Ave, de Portugal, Matheus Teixeira teve pouca minutagem desde que deixou o Esquadrão de Aço em 2021, fazendo apenas seis partidas em mais de três anos. O goleiro também atuou pelo Oita Trinita, do Japão, e foi contratado pelo Criciúma em 2024, mas também não chegou a jogar.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por E.C. Noroeste (@ecnoroeste)

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o goleiro teve sua primeira experiência no futebol profissional pelo Bahia, onde fez história na semifinal e final da Copa do Nordeste 2021, contra Fortaleza e Ceará, respectivamente.

O jogador defendeu cobranças de pênaltis em ambas as decisões e foi o destaque do Tricolor no tetra-campeonato regional. Após sofrer com oscilações na temporada, Matheus Teixeira perdeu a posição depois da chegada de Danilo Fernandes à época, foi emprestado e não retornou após a venda da SAF para o Grupo City.

Com o goleiro no banco de reservas nesta temporada, o Capivariano terminou na sétima colocação no Campeonato Paulista com 13 pontos em oito jogoas e, classificado às quartas de final, foi eliminado após goleada por 4 a 0 sofrida para o Palmeiras, na Arena Barueri.

x