NÃO DEU
Sobrinho de Hulk marca, mas Bahia é eliminado na Copa do Brasil Sub-17
Esquadrãozinho foi superado pelo Fortaleza na disputa de pênaltis
Por João Grassi
Siga o A TARDE no Google
O Bahia está fora da Copa do Brasil Sub-17. Na tarde desta quinta-feira, 12, o Esquadrãozinho foi eliminado pelo Fortaleza nas oitavas de final da competição de base, em jogo de volta disputado no CT Evaristo de Macedo.
O Bahia chegou a abrir 2 a 0 no placar diante dos cearenses, mas levou dois gols e cedeu o empate. Após o fim dos 90 minutos, como a partida de ida terminou 1 a 1, a classificação precisou ser decidida na disputa de pênaltis.
Nas penalidades, o Bahia acertou apenas uma e acabou sendo derrotado por 4 a 1. Os gols tricolores no tempo regulamentar foram marcados por Daniel David, sobrinho do craque Hulk, e Denis Felipe. Jonathan Marinho foi o único que converteu sua cobrança na disputa.
Leia Também:
Escalação do Bahia
A equipe comandada pelo técnico Tulio Bilaque iniciou a partida com: Copque; Jonathan Marinho, Leonardo, Alessandro e Cristhofer; Keven, Denis Felipe e Daniel David; Weslley, Lyan e Fábio Ryan.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes