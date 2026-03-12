Sobrinho de Hulk marca, mas Bahia é eliminado na Copa do Brasil Sub-17

Siga o A TARDE no Google

Time do Bahia reunido antes da disputa de pênaltis - Foto: Reprodução | YouTube/TV Bahêa

O Bahia está fora da Copa do Brasil Sub-17. Na tarde desta quinta-feira, 12, o Esquadrãozinho foi eliminado pelo Fortaleza nas oitavas de final da competição de base, em jogo de volta disputado no CT Evaristo de Macedo.

O Bahia chegou a abrir 2 a 0 no placar diante dos cearenses, mas levou dois gols e cedeu o empate. Após o fim dos 90 minutos, como a partida de ida terminou 1 a 1, a classificação precisou ser decidida na disputa de pênaltis.

Nas penalidades, o Bahia acertou apenas uma e acabou sendo derrotado por 4 a 1. Os gols tricolores no tempo regulamentar foram marcados por Daniel David, sobrinho do craque Hulk, e Denis Felipe. Jonathan Marinho foi o único que converteu sua cobrança na disputa.

Escalação do Bahia

A equipe comandada pelo técnico Tulio Bilaque iniciou a partida com: Copque; Jonathan Marinho, Leonardo, Alessandro e Cristhofer; Keven, Denis Felipe e Daniel David; Weslley, Lyan e Fábio Ryan.