Vitória pode completar sete anos sem vencer clássicos na Fonte Nova
Leão da Barra vive sequência negativa em BaVis
Por João Grassi
O ano era 2017, e o Vitória chegava na expressiva marca de seis resultados positivos num recorte de sete clássicos contra o Bahia, sendo que a única derrota no período foi nas finais do Campeonato Baiano de 2016, conquistado justamente pelo Leão. Do mês de abril daquela temporada em diante, o cenário mudou.
Após bater o Bahia por 2 a 1 no dia 27 de abril de 2017, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste, o Vitória chegou para a partida de volta na Arena Fonte Nova precisando apenas de um empate para garantir vaga na decisão. Três dias depois, perdeu por 2 a 0 e iniciou uma sequência negativa em BaVis.
Desde a eliminação para o rival naquela edição do Nordestão, o Vitória disputou 33 clássicos e venceu apenas cinco deles. Além disso, 19 desses 33 confrontos foram com mando do Bahia e o Leão venceu apenas um, em fevereiro de 2020.
Caso não derrote ou nem sequer enfrente o Bahia como visitante até fevereiro de 2027, o Vitória pode completar sete anos sem ganhar clássicos na Fonte Nova. Nesta quarta-feira, 11, no empate pela 5ª rodada da Série A 2026, a chance de encerrar esse jejum escapou, apesar do ponto conquistado fora de casa ter sido importante na tabela.
Importante pontuar, mesmo sendo em Salvador, mas é fora de casa.
Últimos 33 clássicos entre Bahia e Vitória
- Bahia 1 x 1 Vitória - Série A 2026 (rodada 5)
- Bahia 2 x 1 Vitória - Baiano 2026 (final)
- Vitória 0 x 1 Bahia - Baiano 2026 (primeira fase)
- Vitória 2 x 1 Bahia - Série A 2025 (rodada 28)
- Bahia 2 x 1 Vitória - Série A 2025 (rodada 9)
- Vitória 1 x 1 Bahia - Baiano 2025 (volta das finais)
- Bahia 2 x 0 Vitória - Baiano 2025 (ida das finais)
- Bahia 0 x 0 Vitória - Baiano 2025 (primeira fase)
- Bahia 2 x 0 Vitória - Série A 2024 (rodada 22)
- Vitória 2 x 2 Bahia - Série A 2024 (rodada 3)
- Bahia 1 x 1 Vitória - Baiano 2024 (volta das finais)
- Vitória 3 x 2 Bahia - Baiano 2024 (ida das finais)
- Bahia 2 x 1 Vitória - Nordeste 2024 (fase de grupos)
- Vitória 3 x 2 Bahia - Baiano 2024 (primeira fase)
- Bahia 1 x 1 Vitória - Nordeste 2023 (fase de grupos)
- Bahia 1 x 0 Vitória - Baiano 2023 (primeira fase)
- Vitória 1 x 1 Bahia - Baiano 2022 (primeira fase)
- Bahia 0 x 0 Vitória - Baiano 2021 (primeira fase)
- Vitória 1 x 0 Bahia - Nordeste 2021 (fase de grupos)
- Vitória 1 x 2 Bahia - Baiano 2020 (primeira fase)
- Bahia 0 x 2 Vitória - Nordeste 2020 (fase de grupos)
- Bahia 0 x 0 Vitória - Baiano 2019 (primeira fase)
- Bahia 1 x 1 Vitória - Nordeste 2019 (fase de grupos)
- Vitória 2 x 2 Bahia - Série A 2018 (rodada 33)
- Bahia 4 x 1 Vitória - Série A 2018 (rodada 14)
- Vitória 0 x 1 Bahia - Baiano 2018 (volta das finais)
- Bahia 2 x 1 Vitória - Baiano 2018 (ida das finais)
- Vitória 0 x 3 Bahia (W.O) - Baiano 2018 (primeira fase)
- Bahia 2 x 1 Vitória - Série A 2017 (rodada 30)
- Vitória 0 x 0 Bahia - Série A 2017 (rodada 11)
- Vitória 0 x 0 Bahia - Baiano 2017 (volta das finais)
- Bahia 1 x 1 Vitória - Baiano 2017 (ida das finais)
- Bahia 2 x 0 Vitória - Nordeste 2017 (semifinais)
Próximo BaVi
O Vitória volta a enfrentar o Bahia pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, dessa vez no Barradão. O duelo ainda não tem data marcada, mas deve acontecer em meados de agosto.
