JEJUM

Vitória pode completar sete anos sem vencer clássicos na Fonte Nova

Leão da Barra vive sequência negativa em BaVis

João Grassi

Por João Grassi

12/03/2026 - 15:13 h

Bahia 1x1 Vitória pela 5ª rodada do Brasileirão 2026
Bahia 1x1 Vitória pela 5ª rodada do Brasileirão 2026 -

O ano era 2017, e o Vitória chegava na expressiva marca de seis resultados positivos num recorte de sete clássicos contra o Bahia, sendo que a única derrota no período foi nas finais do Campeonato Baiano de 2016, conquistado justamente pelo Leão. Do mês de abril daquela temporada em diante, o cenário mudou.

Após bater o Bahia por 2 a 1 no dia 27 de abril de 2017, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste, o Vitória chegou para a partida de volta na Arena Fonte Nova precisando apenas de um empate para garantir vaga na decisão. Três dias depois, perdeu por 2 a 0 e iniciou uma sequência negativa em BaVis.

Desde a eliminação para o rival naquela edição do Nordestão, o Vitória disputou 33 clássicos e venceu apenas cinco deles. Além disso, 19 desses 33 confrontos foram com mando do Bahia e o Leão venceu apenas um, em fevereiro de 2020.

Caso não derrote ou nem sequer enfrente o Bahia como visitante até fevereiro de 2027, o Vitória pode completar sete anos sem ganhar clássicos na Fonte Nova. Nesta quarta-feira, 11, no empate pela 5ª rodada da Série A 2026, a chance de encerrar esse jejum escapou, apesar do ponto conquistado fora de casa ter sido importante na tabela.

Bahia 0x2 Vitória pela Copa do Nordeste 2020
Bahia 0x2 Vitória pela Copa do Nordeste 2020 | Foto: Pietro Carpi | EC Vitória
Importante pontuar, mesmo sendo em Salvador, mas é fora de casa.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Últimos 33 clássicos entre Bahia e Vitória

  • Bahia 1 x 1 Vitória - Série A 2026 (rodada 5)
  • Bahia 2 x 1 Vitória - Baiano 2026 (final)
  • Vitória 0 x 1 Bahia - Baiano 2026 (primeira fase)
  • Vitória 2 x 1 Bahia - Série A 2025 (rodada 28)
  • Bahia 2 x 1 Vitória - Série A 2025 (rodada 9)
  • Vitória 1 x 1 Bahia - Baiano 2025 (volta das finais)
  • Bahia 2 x 0 Vitória - Baiano 2025 (ida das finais)
  • Bahia 0 x 0 Vitória - Baiano 2025 (primeira fase)
  • Bahia 2 x 0 Vitória - Série A 2024 (rodada 22)
  • Vitória 2 x 2 Bahia - Série A 2024 (rodada 3)
  • Bahia 1 x 1 Vitória - Baiano 2024 (volta das finais)
  • Vitória 3 x 2 Bahia - Baiano 2024 (ida das finais)
  • Bahia 2 x 1 Vitória - Nordeste 2024 (fase de grupos)
  • Vitória 3 x 2 Bahia - Baiano 2024 (primeira fase)
  • Bahia 1 x 1 Vitória - Nordeste 2023 (fase de grupos)
  • Bahia 1 x 0 Vitória - Baiano 2023 (primeira fase)
  • Vitória 1 x 1 Bahia - Baiano 2022 (primeira fase)
  • Bahia 0 x 0 Vitória - Baiano 2021 (primeira fase)
  • Vitória 1 x 0 Bahia - Nordeste 2021 (fase de grupos)
  • Vitória 1 x 2 Bahia - Baiano 2020 (primeira fase)
  • Bahia 0 x 2 Vitória - Nordeste 2020 (fase de grupos)
  • Bahia 0 x 0 Vitória - Baiano 2019 (primeira fase)
  • Bahia 1 x 1 Vitória - Nordeste 2019 (fase de grupos)
  • Vitória 2 x 2 Bahia - Série A 2018 (rodada 33)
  • Bahia 4 x 1 Vitória - Série A 2018 (rodada 14)
  • Vitória 0 x 1 Bahia - Baiano 2018 (volta das finais)
  • Bahia 2 x 1 Vitória - Baiano 2018 (ida das finais)
  • Vitória 0 x 3 Bahia (W.O) - Baiano 2018 (primeira fase)
  • Bahia 2 x 1 Vitória - Série A 2017 (rodada 30)
  • Vitória 0 x 0 Bahia - Série A 2017 (rodada 11)
  • Vitória 0 x 0 Bahia - Baiano 2017 (volta das finais)
  • Bahia 1 x 1 Vitória - Baiano 2017 (ida das finais)
  • Bahia 2 x 0 Vitória - Nordeste 2017 (semifinais)

Próximo BaVi

O Vitória volta a enfrentar o Bahia pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, dessa vez no Barradão. O duelo ainda não tem data marcada, mas deve acontecer em meados de agosto.

