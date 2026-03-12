"Mandou baixar a porrada", diz Thiago Galhardo sobre Rogério Ceni

Thiago Galhardo em apresentação oficial no Feira FC - Foto: Divulgação | Feira FC

O atacante Thiago Galhardo foi apresentado oficialmente pelo Feira FC nesta quinta-feira, 12, para a disputa da Série B do Baianão. O jogador de 36 anos pode ser adversário do Bahia em 2027 em caso de acesso à Primeira Divisão do estadual nesta temporada e revelou um episódio curioso envolvendo Rogério Ceni, técnico do Tricolor.

Galhardo brincou ao afirmar que nunca jogaria no Esquadrão de Aço e contou que "não se dá bem" com atual treinador do time azul, vermelho e branco. Questionado sobre o assunto, o atacante revelou que os dois foram vizinhos quando ele defendia o Ceará, e Ceni comandava o Fortaleza.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Que nada! Isso aí foi papo pra boi dormir mesmo, até porque o Rogério e eu a gente não se dá, então não tem como eu jogar no Bahia, né? Eu e Rogério Ceni é só fazer gol nele mesmo e olhe lá", brincou em entrevista coletiva.

“Na verdade, eu nem sabia que ele tinha problema comigo. Ele era meu vizinho de baixo e eu fazia muita festa e a gente acabou tendo esse problema. Alguns jogadores do Cruzeiro vieram me falar que naquele jogo entre Ceará e Cruzeiro: 'ele mandou baixar a porrada no Galhardo'”, completou o jogador em entrevista à Rádio Itatiaia.

O jogo citado por Galhardo teria acontecido pelo Campeonato Brasileiro 2019, quando o Cruzeiro treinado por Rogério visitou o Ceará no Estádio Presidente Vargas. O duelo terminou empatado em 0 a 0.

“A carreira dele (Rogério Ceni) é um absurdo. Todas as informações que eu tenho dele, como treinador, em todos os clubes que ele passou, são super positivas, de treinos maravilhosos, então não tenho nada contra ele. Inclusive, abraço para você e parabéns pelo trabalho no Bahia”, completou.

O atacante vivia uma das melhores fases da sua carreira e era um destaque do Ceará na luta contra o rebaixamento. Em 34 jogos disputados, Galhardo chegou a marcar 12 gols e distribuir uma assistência pelo Alvinegro.

“Na época eu era o quinto artilheiro do Brasil, estava em alta, brigando para não cair. Mas é coisa do futebol, eu não pego não. Eu brinquei falando que não iria para o Bahia porque, de fato, ele não gosta de mim e não é recíproco, porque não conheço a pessoa dele, só ouvi falar", concluiu.