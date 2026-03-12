Ceni sonha com Luciano Juba na Copa do Mundo: “Seria especial”

Técnico do Bahia reforça torcida por convocação de Luciano Juba. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Os holofotes do clássico BaVi desta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova estavam voltados para Luciano Juba, do Esporte Clube Bahia. Presente na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti, o lateral-esquerdo era observado de perto por membros da comissão da Brasil e, sob os olhares do staff canarinho, chegou a balançar as redes.

No entanto, a comemoração efusiva logo foi interrompida, já que o gol do camisa 46 acabou sendo anulado após invasão na cobrança de pênalti. Além da anulação, o lateral-esquerdo também acabou envolvido no lance que originou o gol do Esporte Clube Vitória, em um erro que destoou do nível de atuação normalmente apresentado pelo jogador.

Apesar do desempenho abaixo do esperado, o técnico Rogério Ceni, em entrevista coletiva após a partida, afirmou que o atleta merece uma convocação para a Seleção e acredita que ele tem condições de disputar a Copa do Mundo de 2026. O treinador endossou o discurso ao citar a lesão de Caio Henrique, do Monaco, concorrente direto pela vaga na lateral-esquerda.

“Eu torço muito por ele. É merecedor. O menino do Monaco (Caio) machucou, né?! A gente torce muito por ele, acho que tem condições de jogar uma Copa do Mundo. Militão na direita, Juba por dentro. Tem um treinador muito mais capacitado que eu para fazer as escolhas, mas torço muito por ele”, pontuou o comandante tricolor.

Que o Bahia possa ter um jogador na Copa do Mundo, seria especial Rogério Ceni - técnico do Bahia

A lista de convocados do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para os duelos contra França e Croácia, durante a Data Fifa de março — entre os dias 23 e 31 deste mês —, será divulgada nesta segunda-feira, 16, às 15h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Caso seja convocado, esta será a segunda vez que Luciano Juba é chamado pelo treinador italiano para defender a camisa da Seleção. Em novembro de 2025, o lateral foi convocado para os amistosos contra Tunisia national football team e Senegal national football team, mas acabou não entrando em campo.