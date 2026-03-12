Menu
HOME > ESPORTES
HISTÓRICO

BaVi feminino na Série A1 terá venda de ingressos pela 1ª vez; confira

Mulheres de Aço recebem torcida pagante no clássico inédito contra o Vitória no Brasileirão feminino

Téo Mazzoni e Beatriz Amorim

Por Téo Mazzoni e Beatriz Amorim

12/03/2026 - 11:27 h

Bahia anuncia venda de ingressos para o clássico contra o Vitória, em Pituaçu, marcando um momento histórico para o BaVi no Brasileirão Feminino.
O Esporte Clube Bahia se prepara para dar mais um passo no fortalecimento do futebol feminino. Para o primeiro clássico BaVi da história do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1, o Tricolor de Aço abrirá, pela primeira vez em sua trajetória na modalidade, a venda de ingressos para torcedores no duelo contra o Esporte Clube Vitória, conforme soube o portal A TARDE.

As Mulheres de Aço enfrentam as Leoas da Barra na próxima segunda-feira, 16, no Estádio de Pituaçu, com início previsto para as 21h. Para a partida, sócios poderão adquirir ingressos por R$ 10, enquanto não sócios pagarão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). As entradas serão comercializadas pela plataforma Ingresse.

Confira os valores:

  • R$ 20 (inteira) – não sócios
  • R$ 10 (meia-entrada) – não sócios
  • R$ 10 – sócios

A iniciativa faz parte de um projeto voltado ao crescimento do futebol feminino do Bahia, que vem acumulando resultados expressivos nos últimos anos. Em 2025, o clube alcançou, pela primeira vez, as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, sendo eliminado pelo Corinthians, maior campeão da competição.

Na atual edição da Série A1, porém, o Bahia ainda busca o primeiro triunfo. A equipe soma duas derrotas nas duas rodadas iniciais, para Cruzeiro e São Paulo, e ocupa a 17ª colocação, na vice-lanterna da tabela.

Apesar disso, o retrospecto no clássico é amplamente favorável ao Tricolor: em nove confrontos contra o Vitória, são oito triunfos e um empate.

x