Ex-jogador do Bahia é expulso de condomínio após decisão da Justiça

Ex-jogador do Esporte Clube Bahia Carlos Alberto - Foto: IMAGO / Ulmer

O ex-jogador do Esporte Clube Bahia Carlos Alberto foi expulso do condomínio onde morava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após decisão da Justiça. A determinação foi tomada pela 1ª Vara Cível da Regional da Barra depois que moradores do Alphaland Residence Club ingressaram com uma ação alegando “comportamento antissocial reiterado” por parte do ex-atleta.



De acordo com o processo, 52 ocorrências foram registradas contra Carlos Alberto entre junho de 2019 e março de 2023. Entre as reclamações apresentadas pelos vizinhos estão festas com música alta em diferentes horários, gritaria, ofensas e uso inadequado de áreas comuns do condomínio.

A sentença foi assinada pela juíza Erica Batista de Castro, que considerou procedentes os argumentos apresentados pelos moradores. Apesar da decisão, a defesa do ex-jogador ainda pode recorrer da determinação.

Entre as denúncias apontadas no processo também aparecem relatos considerados mais graves, como supostos atos sexuais na varanda do imóvel e episódios em que o ex-atleta teria urinado em áreas públicas do condomínio.

Durante as audiências, Carlos Alberto afirmou que estaria sendo alvo de perseguição por parte de vizinhos. Ele admitiu ter realizado festas com música alta, mas negou as acusações relacionadas a “sexo em público”, classificando-as como falsas.

Revelado no futebol brasileiro, o ex-meia construiu carreira em clubes como Vasco da Gama, Fluminense, Corinthians e Grêmio. No exterior, viveu o ponto mais alto da carreira ao conquistar a UEFA Champions League de 2004 com o FC Porto, marcando um dos gols da final.

Na Bahia, o atleta também teve passagem pelo Esporte Clube Bahia em 2011, período em que defendeu o clube no futebol brasileiro.