Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Ex-jogador do Bahia é expulso de condomínio após decisão da Justiça

Moradores alegaram comportamento antissocial reiterado; Justiça registrou 52 ocorrências entre 2019 e 2023

Luan Julião

Por Luan Julião

12/03/2026 - 18:46 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-jogador do Esporte Clube Bahia Carlos Alberto
Ex-jogador do Esporte Clube Bahia Carlos Alberto -

O ex-jogador do Esporte Clube Bahia Carlos Alberto foi expulso do condomínio onde morava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após decisão da Justiça. A determinação foi tomada pela 1ª Vara Cível da Regional da Barra depois que moradores do Alphaland Residence Club ingressaram com uma ação alegando “comportamento antissocial reiterado” por parte do ex-atleta.

De acordo com o processo, 52 ocorrências foram registradas contra Carlos Alberto entre junho de 2019 e março de 2023. Entre as reclamações apresentadas pelos vizinhos estão festas com música alta em diferentes horários, gritaria, ofensas e uso inadequado de áreas comuns do condomínio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A sentença foi assinada pela juíza Erica Batista de Castro, que considerou procedentes os argumentos apresentados pelos moradores. Apesar da decisão, a defesa do ex-jogador ainda pode recorrer da determinação.

Leia Também:

Herói de título pelo Bahia, goleiro é anunciado por clube paulista
Jogo do Orgulho LGBT+ na Copa do Mundo pode ser Iraque e Egito
"Mandou baixar a porrada", diz Thiago Galhardo sobre Rogério Ceni

Entre as denúncias apontadas no processo também aparecem relatos considerados mais graves, como supostos atos sexuais na varanda do imóvel e episódios em que o ex-atleta teria urinado em áreas públicas do condomínio.

Durante as audiências, Carlos Alberto afirmou que estaria sendo alvo de perseguição por parte de vizinhos. Ele admitiu ter realizado festas com música alta, mas negou as acusações relacionadas a “sexo em público”, classificando-as como falsas.

Revelado no futebol brasileiro, o ex-meia construiu carreira em clubes como Vasco da Gama, Fluminense, Corinthians e Grêmio. No exterior, viveu o ponto mais alto da carreira ao conquistar a UEFA Champions League de 2004 com o FC Porto, marcando um dos gols da final.

Na Bahia, o atleta também teve passagem pelo Esporte Clube Bahia em 2011, período em que defendeu o clube no futebol brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Futebol justiça

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-jogador do Esporte Clube Bahia Carlos Alberto
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Ex-jogador do Esporte Clube Bahia Carlos Alberto
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Ex-jogador do Esporte Clube Bahia Carlos Alberto
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Ex-jogador do Esporte Clube Bahia Carlos Alberto
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x