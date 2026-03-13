Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DA SECA!

Venda mais cara do Bahia põe fim ao segundo pior jejum da carreira

Atacante não balançava as redes há 12 jogos e voltou a marcar nesta quinta-feira

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

13/03/2026 - 3:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Luciano Rodríguez não marcava um gol há 12 jogos
Luciano Rodríguez não marcava um gol há 12 jogos -

Venda mais cara da história do Bahia, o uruguaio Luciano Rodríguez deu fim ao segundo maior jejum de gols da sua carreira na noite desta quinta-feira, 12. O atacante não balançava as redes há 12 jogos pelo Neom SC, mas voltou a marcar no empate em 2 a 2 contra o Al Taawon, pelo Campeonato Saudita.

Assista:

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O atacante havia feito o seu último gol no dia 4 de janeiro, há mais de três meses atrás. Lucho chegou ao seu quarto tento pelo clube asiático, além de duas assistências distribuídas em 23 jogos. O maior jejum de gols da carreira de Luciano Rodríguez aconteceu em 2025, quando o atacante ficou 24 jogos consecutivos sem balançar as redes com a camisa do Bahia.

Depois de dar volta por cima e ajudar o clube a conquistar a Copa do Nordeste com três participações diretas nas finais, o uruguaio foi vendido por 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) e outros 2 milhões de euros (R$ 12.6 milhões) em bônus.

Leia Também:

Sem técnico e multa para usar Kayky: Inter tem problemas contra Bahia
Ex-jogador do Bahia é expulso de condomínio após decisão da Justiça
Herói de título pelo Bahia, goleiro é anunciado por clube paulista

Copa do Mundo à vista?

Luciano Rodríguez foi convocado pela Seleção Uruguaia para a última data Fifa
Luciano Rodríguez foi convocado pela Seleção Uruguaia para a última data Fifa | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além do seu desempenho pelo Neom SC, Lucho Rodríguez também está de olho na Seleção Uruguaia. O jogador foi convocado para os jogos amistosos da última data Fifa, em novembro de 2025, e flerta com a chance de ser chamado para disputar a Copa do Mundo de 2026.

O atacante tem quatro jogos pela seleção principal, apenas um como titular e 97 minutos em campo ao todo. Foi na base que Lucho se destacou no Mundial Sub-20, com direito a gol na final, e 'assinou seu passaporte' à Salvador para jogar no Bahia como uma grande promessa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecbahia Lucho Rodriguez

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luciano Rodríguez não marcava um gol há 12 jogos
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Luciano Rodríguez não marcava um gol há 12 jogos
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Luciano Rodríguez não marcava um gol há 12 jogos
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Luciano Rodríguez não marcava um gol há 12 jogos
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x