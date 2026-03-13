Venda mais cara do Bahia põe fim ao segundo pior jejum da carreira

Luciano Rodríguez não marcava um gol há 12 jogos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Venda mais cara da história do Bahia, o uruguaio Luciano Rodríguez deu fim ao segundo maior jejum de gols da sua carreira na noite desta quinta-feira, 12. O atacante não balançava as redes há 12 jogos pelo Neom SC, mas voltou a marcar no empate em 2 a 2 contra o Al Taawon, pelo Campeonato Saudita.

Assista:

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lucho Rodriguez voltando a marcar pelo Neom!



1x0 pra cima do Taawoun. pic.twitter.com/6V9us6PkU4 — Central do Arabão (@centraldoarabao) March 12, 2026

O atacante havia feito o seu último gol no dia 4 de janeiro, há mais de três meses atrás. Lucho chegou ao seu quarto tento pelo clube asiático, além de duas assistências distribuídas em 23 jogos. O maior jejum de gols da carreira de Luciano Rodríguez aconteceu em 2025, quando o atacante ficou 24 jogos consecutivos sem balançar as redes com a camisa do Bahia.

Depois de dar volta por cima e ajudar o clube a conquistar a Copa do Nordeste com três participações diretas nas finais, o uruguaio foi vendido por 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) e outros 2 milhões de euros (R$ 12.6 milhões) em bônus.

Copa do Mundo à vista?

Luciano Rodríguez foi convocado pela Seleção Uruguaia para a última data Fifa | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além do seu desempenho pelo Neom SC, Lucho Rodríguez também está de olho na Seleção Uruguaia. O jogador foi convocado para os jogos amistosos da última data Fifa, em novembro de 2025, e flerta com a chance de ser chamado para disputar a Copa do Mundo de 2026.

O atacante tem quatro jogos pela seleção principal, apenas um como titular e 97 minutos em campo ao todo. Foi na base que Lucho se destacou no Mundial Sub-20, com direito a gol na final, e 'assinou seu passaporte' à Salvador para jogar no Bahia como uma grande promessa.