HOME > ESPORTES
MARCA HISTÓRICA

Bahia pode alcançar feito inédito no Brasileirão contra o Inter

Time de Ceni mira recorde de vitórias consecutivas como visitante na Série A por pontos corridos

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

13/03/2026 - 8:20 h

Tricolor pode conquistar a terceira vitória seguida fora de casa no Brasileirão
Tricolor pode conquistar a terceira vitória seguida fora de casa no Brasileirão

Diante do Internacional, neste domingo, 15, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o Esporte Clube Bahia pode alcançar um feito inédito. Caso vença o Colorado, o Esquadrão conquistará o terceiro triunfo consecutivo fora de casa pela primeira vez na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro.

Nunca antes na história o clube obteve três vitórias seguidas longe de seus domínios desde a implementação do atual formato do Campeonato Brasileiro, adotado a partir da temporada de 2003.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, o Tricolor de Aço soma duas vitórias consecutivas longe da Arena Fonte Nova, contra Corinthians e Vasco, pela 1ª e 2ª rodadas, respectivamente, da atual edição da Série A. Agora, busca o terceiro triunfo para entrar para a história do clube.

A melhor sequência de triunfos consecutivas fora de casa do Esquadrão na Série A é justamente de dois jogos — marca alcançada cinco vezes, nas edições de 2011, 2012, 2013, 2017 e 2019 da competição.

Contraste com a campanha de 2025

Podendo alcançar a melhor sequência de triunfos consecutivos fora de casa na história do clube, o momento atual do Bahia longe da Arena Fonte Nova no Campeonato Brasileiro evidencia um contraste com a campanha de 2025.

Na temporada passada, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni conquistou apenas três vitórias fora de casa durante todo o Brasileirão. Além disso, o time chegou a acumular uma sequência de dez jogos sem vencer longe de seus domínios, com sete derrotas nesse período.

Resumo

Resumo do jogo do Bahia contra o Internacional

  • Bahia pode conquistar terceira vitória consecutiva fora de casa, *feito inédito* na era dos pontos corridos.
  • Clube nunca venceu três jogos seguidos fora desde 2003, ano de nova formatação do campeonato.
  • Atualmente, Bahia já soma duas vitórias fora, contra Corinthians e Vasco nesta Série A.
  • Melhor sequência da história do Bahia na Série A são dois triunfos consecutivos, alcançados cinco vezes.
  • Em contraste, na temporada de 2025, Bahia teve apenas três vitórias fora, enfrentando uma crise significativa.

