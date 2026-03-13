Menu
HOME > ESPORTES
BAHIA X INTERNACIONAL

Caio Alexandre e David Duarte podem reforçar o Bahia contra o Inter

Rogério Ceni pode ganhar duas opções importantes para duelo no Beira-Rio.

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

13/03/2026 - 6:47 h

Bahia pode ganhar reforços importantes para duelo fora de casa.
Bahia pode ganhar reforços importantes para duelo fora de casa. -

O Esporte Clube Bahia deverá ter reforços importantes para o duelo contra o Internacional, neste domingo, 15, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O confronto, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode marcar o retorno de dois atletas: Caio Alexandre e David Duarte.

Na última quarta-feira, 11, o técnico Rogério Ceni já havia citado a possibilidade de contar com o volante e o zagueiro diante do Colorado e, conforme soube a reportagem do portal A TARDE, ambos têm grandes chances de voltar a compor a lista de relacionados do treinador tricolor.

Caio Alexandre está ausente dos jogos do Bahia desde o BaVi da final do Campeonato Baiano, em razão de uma lesão — considerada não grave, conforme revelado pelo próprio jogador — na região adutora da coxa direita.

Apesar de não preocupar, o problema exige atenção e cuidado por parte do departamento médico, a fim de evitar uma possível “relesão”, algo que afetou o elenco na temporada passada.

Já David Duarte é desfalque do Esquadrão há mais de um mês, devido a um estiramento muscular na parte posterior da coxa. O zagueiro teve a lesão constatada antes do duelo contra o Vasco, no dia 11 de fevereiro.

Desde então, o atleta passou por todo o processo de tratamento, concluiu a fase de transição física e já voltou a treinar normalmente com o restante do grupo.

Bahia busca vitória contra o Internacional no Brasileirão

Com dois possíveis reforços de peso, o Bahia entra em campo diante do Internacional em busca dos três pontos, após empatar com o Esporte Clube Vitória, na Arena Fonte Nova, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Série A.

Atualmente, o Tricolor de Aço ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com oito pontos somados, mas com uma partida a menos que os demais rivais, já que o duelo contra a Chapecoense, válido pela 4ª rodada, foi adiado em decorrência da participação do clube na Copa Libertadores da América.

Caso vença o Internacional fora de casa, a equipe comandada por Rogério Ceni chegará aos 11 pontos na tabela de classificação e, a depender dos resultados da rodada, poderá terminar na vice-liderança da Série A.

Tags:

caio alexandre David Duarte Esporte Clube Bahia

