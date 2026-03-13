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BRASILEIRÃO

Bahia não vence o Inter como visitante há mais de uma década

Tricolor de Aço não vence o Inter no Beira-Rio desde 2014

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

13/03/2026 - 10:58 h

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Bahia encara o Inter buscando quebrar longo jejum fora de casa.
Bahia encara o Inter buscando quebrar longo jejum fora de casa. -

O Esporte Clube Bahia precisará quebrar um incômodo tabu se quiser deixar Porto Alegre (RS) com três pontos na bagagem. Neste domingo, 15, às 16h, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão enfrenta o Internacional no Beira-Rio, estádio onde não vence a equipe gaúcha há mais de uma década.

A última vez que o Tricolor de Aço superou o Colorado fora de casa foi na segunda fase da Copa Sul-Americana de 2014, quando venceu os gaúchos por 2 a 0, com gols de Lucas Fonseca e Diego Macedo, eliminando o adversário da competição.

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A propósito, esse triunfo foi o segundo consecutivo do Bahia longe de Salvador contra o Internacional. Em 2013, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor também venceu os gaúchos em Porto Alegre, desta vez por 2 a 1, com gols de Ryder e Fernandão.

No entanto, desde essa sequência positiva no Beira-Rio, já se passaram quase 12 anos sem vitórias na casa do Internacional. Nesse período, foram nove partidas disputadas, com dois empates e sete derrotas — incluindo o revés que eliminou o Bahia da Copa Libertadores de 2025.

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Além do longo tabu sem vencer o Internacional em Porto Alegre, o retrospecto tricolor jogando fora de casa contra o Colorado é amplamente desfavorável. Ao todo, são 32 jogos, com 22 vitórias gaúchas, sete empates e apenas três triunfos do Bahia.

O primeiro triunfo do Bahia fora de casa contra o Internacional aconteceu em 1989, quando o Esquadrão venceu os Colorados na fase de grupos da Libertadores daquele ano. Após esse resultado, o Tricolor ficou 24 anos sem voltar a vencer uma partida sequer no Beira-Rio.

Confira todos os triunfos do Bahia contra o Inter fora de casa:

  • Internacional 0 x 2 Bahia — Sul-Americana de 2014
  • Internacional 1 x 2 Bahia — Brasileirão de 2013
  • Internacional 1 x 2 Bahia — Libertadores de 1989

Título brasileiro de 1988 foi decidido no Beira-Rio

Apesar do longo jejum e do retrospecto desfavorável, um dos títulos mais importantes da história do Bahia foi conquistado justamente diante do Internacional. O Tricolor de Aço sagrou-se campeão brasileiro de 1988 após vencer o adversário na Fonte Nova e segurar um empate no Beira-Rio, resultado que garantiu a taça nacional na casa do rival.

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