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Oficial! Veja fotos do uniforme do Brasil para a Copa do Mundo de 2026
Com a logo icônica de Michael Jordan, a nova camisa vai ser usada em amistoso contra a França
Por Valdomiro Neto
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Uma colaboração inédita entre a CBF e a Jordan Brand chegou com tudo no cenário dos uniformes para a Copa do Mundo de 2026. Anunciado em São Paulo, nesta quinta-feira, 12.
O novo modelo de segundo uniforme da seleção brasileira irá estrear no próximo compromisso da Seleção Brasileira, que será no amistoso pré-Copa do Mundo, contra a França, no dia 26 de março.
Com as cores predominantemente azuis e com detalhes em amarelo, a camisa estampa pela primeira vez a marca do ex-jogador de basquete, Michael Jordan. A parceria também inclui linhas de roupas para treino e de moda casual.
Além do vestuário, a parceria trouxe um novo estilo para a chuteira Tiempo, com o objetivo de refletir a identidade única que a marca leva ao futebol.
Veja fotos da nova camisa azul do Brasil
Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 | Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 | Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 | Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 | Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 |
Tabu histórico quebrado
É a primeira vez desde a Copa do Mundo de 1994 que a seleção brasileira disputou um mundial sem o logo da NIKE estampado no peito do uniforme secundário. O primeiro modelo, segundo os vazamentos, mantém a marca da fornecedora.
Impacto da colaboração
A presidente da Jordan Brand, Sarah Mensah, celebrou a colaboração com a CBF e salientou a união entre as duas grandes marcas como "Grandeza da criatividade e da energia elétrica do futebol"
“Hoje, a Jordan acende algo verdadeiramente extraordinário. A parceria com a Seleção Brasileira é mais do que uma colaboração; é uma celebração da grandeza, da criatividade e da energia elétrica do futebol global, com o Brasil em seu núcleo vibrante. Onde há grandeza, confiança e o pulso da competição, a Jordan prospera. Não é simplesmente um encontro de mundos; é uma fusão dinâmica em que performance e expressão impulsionam uma à outra”
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Disponibilidade de mercado
A nova coleção entrou nesta quinta-feira, 12, em venda no site e no aplicativo da Nike. Já nesta sexta-feira, 13 estará disponível em todo o mercado brasileiro.
Data de estreia
O novo uniforme irá estreiar no amistoso pré Copa do Mundo contra a seleção da França, no dia 26 de março.
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