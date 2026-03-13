Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COLAB EXCLUSIVA

Oficial! Veja fotos do uniforme do Brasil para a Copa do Mundo de 2026

Com a logo icônica de Michael Jordan, a nova camisa vai ser usada em amistoso contra a França

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

13/03/2026 - 11:25 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Anúncio foi feito pela CBF nesta semana
Anúncio foi feito pela CBF nesta semana -

Uma colaboração inédita entre a CBF e a Jordan Brand chegou com tudo no cenário dos uniformes para a Copa do Mundo de 2026. Anunciado em São Paulo, nesta quinta-feira, 12.

O novo modelo de segundo uniforme da seleção brasileira irá estrear no próximo compromisso da Seleção Brasileira, que será no amistoso pré-Copa do Mundo, contra a França, no dia 26 de março.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com as cores predominantemente azuis e com detalhes em amarelo, a camisa estampa pela primeira vez a marca do ex-jogador de basquete, Michael Jordan. A parceria também inclui linhas de roupas para treino e de moda casual.

Além do vestuário, a parceria trouxe um novo estilo para a chuteira Tiempo, com o objetivo de refletir a identidade única que a marca leva ao futebol.

Veja fotos da nova camisa azul do Brasil

  • Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026
    Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 |
  • Assistir o vídeo
    Oficial! Veja fotos do uniforme do Brasil para a Copa do Mundo de 2026
    Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 |
  • Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026
    Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 |
  • Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026
    Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 |
  • Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026
    Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 |
Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 Oficial! Veja fotos do uniforme do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 Segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026

Tabu histórico quebrado

É a primeira vez desde a Copa do Mundo de 1994 que a seleção brasileira disputou um mundial sem o logo da NIKE estampado no peito do uniforme secundário. O primeiro modelo, segundo os vazamentos, mantém a marca da fornecedora.

Impacto da colaboração

A presidente da Jordan Brand, Sarah Mensah, celebrou a colaboração com a CBF e salientou a união entre as duas grandes marcas como "Grandeza da criatividade e da energia elétrica do futebol"

“Hoje, a Jordan acende algo verdadeiramente extraordinário. A parceria com a Seleção Brasileira é mais do que uma colaboração; é uma celebração da grandeza, da criatividade e da energia elétrica do futebol global, com o Brasil em seu núcleo vibrante. Onde há grandeza, confiança e o pulso da competição, a Jordan prospera. Não é simplesmente um encontro de mundos; é uma fusão dinâmica em que performance e expressão impulsionam uma à outra”

Leia Também:

Salvador recebe feira de intercâmbio com bolsas para atletas
Ex-Vitória brilha em disputa de pênaltis e classifica Sport na Copa do Brasil
Adversário do Bahia, Inter ainda não venceu no Brasileirão 2026

Disponibilidade de mercado

A nova coleção entrou nesta quinta-feira, 12, em venda no site e no aplicativo da Nike. Já nesta sexta-feira, 13 estará disponível em todo o mercado brasileiro.

Data de estreia

O novo uniforme irá estreiar no amistoso pré Copa do Mundo contra a seleção da França, no dia 26 de março.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cbf Copa do Mundo 2026 seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anúncio foi feito pela CBF nesta semana
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Anúncio foi feito pela CBF nesta semana
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Anúncio foi feito pela CBF nesta semana
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Anúncio foi feito pela CBF nesta semana
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x