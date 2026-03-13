Salvador recebe feira de intercâmbio com bolsas para atletas

Evento em Salvador reúne intercâmbios e bolsas esportivas para jovens atletas. - Foto: Divulgação

Salvador vai receber, neste sábado, 14, uma oportunidade para jovens que desejam estudar, trabalhar no exterior e até conciliar a experiência internacional com a prática esportiva. A capital baiana será palco da Feira CI Experience, evento gratuito que reúne programas de intercâmbio de mais de dez países e apresenta, como novidade nesta edição, bolsas de estudo voltadas para atletas.

A programação acontecerá das 10h às 15h, no Quality Hotel & Suites São Salvador, localizado no bairro do Stiep. O evento contará com estandes informativos, palestras e promoções exclusivas que podem chegar a até 40% de desconto em programas de intercâmbio. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia.

Entre os principais atrativos desta edição estão as bolsas esportivas para estudantes do ensino médio, voltadas a jovens entre 14 e 17 anos. Os programas permitem que atletas conciliem o desenvolvimento acadêmico com a prática esportiva em instituições internacionais, especialmente nos Estados Unidos, Canadá, Espanha e Portugal.

Além de estudar, os participantes podem morar no próprio colégio, ter acesso a refeições e disputar campeonatos escolares, convivendo com estudantes de diferentes nacionalidades. As modalidades esportivas oferecidas incluem futebol, basquete, vôlei, natação e tênis. Durante a feira, interessados nesses programas também terão benefícios como isenção da taxa de consultoria, teste de inglês gratuito e análise de perfil antes da submissão da matrícula.

Outro destaque do evento são os programas que combinam estudo e trabalho no exterior, uma das opções mais procuradas por brasileiros que desejam ampliar a experiência internacional e desenvolver o idioma. Segundo Guilherme Grimaldi, consultor da CI, a modalidade oferece oportunidades que vão além da sala de aula.

“É uma oportunidade que as pessoas têm de ficar mais tempo no destino, com a possibilidade de fazer networking com gente de todo o mundo e dar upgrade no inglês", explica Guilherme Grimaldi, consultor dos programas de estudo e trabalho da CI.

Entre os destinos mais buscados pelos baianos estão Irlanda e Austrália. Nesses países, é comum que intercambistas encontrem trabalhos como babá, bartender, garçom, auxiliar de cozinha, de limpeza ou de escritório. Na Austrália, por exemplo, os salários podem variar de US$ 25 a US$ 40 por hora — o equivalente a cerca de R$ 92 a R$ 147, considerando valores atuais.

A feira também contará com representantes de instituições internacionais e expositores de países como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. Além disso, duas unidades locais da CI Intercâmbio — de Salvador e de Feira de Santana — estarão presentes para orientar interessados sobre diferentes modalidades de programas.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer opções que vão desde cursos de idiomas e programas de high school até oportunidades de graduação, pós-graduação e cursos de curta duração em áreas como moda, liderança, medicina e engenharia.

Com 35 anos de atuação no mercado, a CI Intercâmbio e Viagem é considerada uma das principais referências do setor no país. A empresa já enviou mais de 700 mil brasileiros para experiências educacionais no exterior e possui mais de 100 unidades no Brasil, incluindo duas na Bahia, além de escritórios na Austrália, Irlanda e Canadá.

Serviço

Feira de Intercâmbio CI Experience – Edição Salvador