ESPORTES
BRASILEIRÃO 2026

Vitória x Atlético-MG: onde assistir e prováveis escalações

Rubro-Negro e Galo buscam reabilitação na 6ª rodada do Brasileirão

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

13/03/2026 - 8:37 h

Vitória x Atlético Mineiro pelo Brasileirão de 2025
Vitória x Atlético Mineiro pelo Brasileirão de 2025 -

O Vitória recebe o Atlético-MG neste sábado, 13, às 18h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro baiano vem de empate no clássico BaVi, que aconteceu nessa quarta-feira, 11, pela última rodada do Brasileirão. O Galo vem de vitória contra a equipe do Internacional, pelo placar de 1 a 0, nesta quarta-feira, 11.

Confronto de vice-campeões

Ambos os times perderam as decisões dos seus campeonatos estaduais no último fim de semana. O Atlético Mineiro foi superado pelo time do Cruzeiro, em partida que resultou na confusão generalizada que terminou com 23 expulsos no último domingo, 8 de março.

Já a equipe do Esporte Clube Vitória foi superada pelo placar de 2 a 1 no clássico BaVi, em partida que aconteceu no sábado, 7, na Arena Fonte Nova, consagrando o Bahia campeão do Campeonato Baiano de 2026.

Ficha técnica

Vitória x Atlético Mineiro

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportv (Canal fechado) e da Premiere (Pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Camutanga, Cacá, Ramon, Nathan Mendes, Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez, Baralhas, Renato Kayzer, Matheuzinho, Marinho. Técnico: Jair Ventura

Atlético Mineiro: Éverson, Iván Román, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi, Renan Lodi, Alan Franco, Tomás Cuello, Hulk, Gustavo Scarpa, Mateo Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Desfalques do Vitória

  • Dudu
  • Pedro Henrique
  • Edu

Desfalque do Atlético Mineiro

  • Natanael
  • Maycon
  • Alexsander
  • Mamady Cissé

Arbitragem:

Árbitro Principal: João Vitor Gobi

Árbitro Assistente 1: Neuza Ines Back

Árbitro Assistente 2: Luis Filipe Gonçalves Correa

VAR: Daniel Nobre Bins

