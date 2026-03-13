BRASILEIRÃO 2026
Vitória x Atlético-MG: onde assistir e prováveis escalações
Rubro-Negro e Galo buscam reabilitação na 6ª rodada do Brasileirão
Por Valdomiro Neto
O Vitória recebe o Atlético-MG neste sábado, 13, às 18h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
O Rubro-Negro baiano vem de empate no clássico BaVi, que aconteceu nessa quarta-feira, 11, pela última rodada do Brasileirão. O Galo vem de vitória contra a equipe do Internacional, pelo placar de 1 a 0, nesta quarta-feira, 11.
Confronto de vice-campeões
Ambos os times perderam as decisões dos seus campeonatos estaduais no último fim de semana. O Atlético Mineiro foi superado pelo time do Cruzeiro, em partida que resultou na confusão generalizada que terminou com 23 expulsos no último domingo, 8 de março.
Já a equipe do Esporte Clube Vitória foi superada pelo placar de 2 a 1 no clássico BaVi, em partida que aconteceu no sábado, 7, na Arena Fonte Nova, consagrando o Bahia campeão do Campeonato Baiano de 2026.
Ficha técnica
Vitória x Atlético Mineiro
Onde assistir
A partida terá transmissão do Sportv (Canal fechado) e da Premiere (Pay-per-view)
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo, Camutanga, Cacá, Ramon, Nathan Mendes, Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez, Baralhas, Renato Kayzer, Matheuzinho, Marinho. Técnico: Jair Ventura
Atlético Mineiro: Éverson, Iván Román, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi, Renan Lodi, Alan Franco, Tomás Cuello, Hulk, Gustavo Scarpa, Mateo Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Desfalques do Vitória
- Dudu
- Pedro Henrique
- Edu
Desfalque do Atlético Mineiro
- Natanael
- Maycon
- Alexsander
- Mamady Cissé
Arbitragem:
Árbitro Principal: João Vitor Gobi
Árbitro Assistente 1: Neuza Ines Back
Árbitro Assistente 2: Luis Filipe Gonçalves Correa
VAR: Daniel Nobre Bins
