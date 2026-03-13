Jacuipense enfrenta finalista do Paulistão na 4ª fase da Copa do Brasil

Adversário do Jacuipense foi vice do Paulistão após campanha surpreendente. - Foto: Divulgação / Jacuipense

O Esporte Clube Jacuipense já sabe quem vai enfrentar na 4ª fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, 12, o Novorizontino venceu o Mixto por 3 a 0 e será o próximo adversário do Leão do Sisal no torneio mata-mata.

Quando será Jacuipense x Novorizontino?

O duelo ainda não tem data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, de acordo com a tabela detalhada da competição, o confronto deverá ser realizado na próxima semana, nos dias 18 ou 19 de março, com mando de campo do Jacuipense.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A campanha do Jacuipense na Copa do Brasil de 2026 já é a melhor da história do clube, que jamais havia chegado tão longe na competição. Além do desempenho histórico dentro de campo, a Jacupa também assegurou um importante retorno financeiro até aqui no torneio.

Quanto o Jacuipense já ganhou na Copa do Brasil

O montante arrecadado pela equipe de Riachão do Jacuípe até o momento no certame quase ultrapassa a marca de R$ 3 milhões. Ao todo, o Jacupa já garantiu R$ 2.850.400 aos cofres do clube, valor referente às premiações das fases anteriores da Copa do Brasil de 2026.

Adversário indigesto

Para seguir fazendo história na competição, o Jacuipense terá de superar um adversário indigesto. Sob o comando do técnico Enderson Moreira, ex-Bahia, o Novorizontino foi finalista do Campeonato Paulista de 2026. Na campanha, a equipe eliminou gigantes como Corinthians e Santos, mas acabou derrotada pelo Palmeiras na decisão.