Hulk pode ser poupado contra o Vitória, admite técnico do Atlético-MG

Siga o A TARDE no Google

Hulk esteve em campo o tempo todo nos últimos três jogos do Galo - Foto: Pedro Souza / Atlético

Titular nos três últimos jogos do Atlético-MG, o atacante Hulk pode ser poupado no jogo contra o Vitória. O jogador de 39 anos é a referência máxima do time do Galo, mas necessita de atenção especial e pode começar no banco de reservas na partida contra a equipe de Jair Ventura.

O clube mineiro conquistou seu primeiro resultado positivo neste Campeonato Brasileiro na última quarta-feira, 12, ao bater o Internacional por 1 a 0, na Arena MRV. Após o resultado, o técnico Eduardo Domínguez avaliou a possibilidade de "tirar minutos" do atleta que é um dos maiores ídolos da história do Galo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Sei que eu tenho, a partir de agora, que começar a tirar minutos. Vamos ver se no próximo jogo (contra o Vitória) ele começa jogando ou ele tem que sair do banco de reservas. Eu vou falar com ele. Se está 100% ou não está 100%", confessou o treinador argentino.

Ídolo e referência

Hulk em campo contra o Internacional | Foto: Pedro Souza / Atlético

Questionado sobre utilizar Hulk em todos os seus três jogos pelo Atlético-MG, Domínguez afirmou que momentos complicados exigem jogadores com “muita experiência”, mesmo que o desgaste seja grande.

Estamos em um momento delicado e precisamos dos melhores, de jogadores com muita experiência. Eu tento estar perto dele (Hulk) para entender, para apoiar, para que ele possa continuar crescendo, fazendo história.

O exemplo que ele está dando é o que precisamos para todos Hulk

Vitória e Atlético-MG se enfrentam no próximo sábado, 14, às 18h30, no Barradão, pela 6ª rodada do Brasileirão. Ambas as equipes buscam o seu segundo resultado positivo na competição.