Vitória encaminha contratação de volante sondado por gigantes

Siga o A TARDE no Google

Zé Vitor, volante que está próximo do Vitória - Foto: Divulgação | Portuguesa

A janela de transferências para atletas que disputaram o estadual segue aberta, e o Vitória vai aproveitar para reforçar seu elenco. O Leão da Barra está próximo da contratação do volante Zé Vitor, que defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista de 2026.

Conforme informação publicada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Portal A TARDE, o Leão encaminhou a contratação do atleta que pertence ao Maringá. Ele viaja nos próximos dias para Salvador e vai assinar contrato de empréstimo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jogador de 25 anos, Zé Vitor atuou em 11 partidas na temporada pela Lusa, com um gol marcado. O meio-campista se destacou no Paulistão e chegou a ser sondado por outras equipes do Brasileirão Série A, como Corinthians e Santos.

Carreira de Zé Vitor

Em sua carreira, o atleta acumula passagens por Goianésia, ABD FC, CEOV, Grêmio São-Carlense, Operário, Maringá, Athletico e Mirassol.

Passou também por clubes portugueses, Vila Nova e Goiás, mas não atuou profissionalmente nestes clubes.