Vitória encaminha contratação de volante sondado por gigantes
Jogador de 25 anos defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista
Por João Grassi e Valdomiro Neto
A janela de transferências para atletas que disputaram o estadual segue aberta, e o Vitória vai aproveitar para reforçar seu elenco. O Leão da Barra está próximo da contratação do volante Zé Vitor, que defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista de 2026.
Conforme informação publicada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Portal A TARDE, o Leão encaminhou a contratação do atleta que pertence ao Maringá. Ele viaja nos próximos dias para Salvador e vai assinar contrato de empréstimo.
Jogador de 25 anos, Zé Vitor atuou em 11 partidas na temporada pela Lusa, com um gol marcado. O meio-campista se destacou no Paulistão e chegou a ser sondado por outras equipes do Brasileirão Série A, como Corinthians e Santos.
Carreira de Zé Vitor
Em sua carreira, o atleta acumula passagens por Goianésia, ABD FC, CEOV, Grêmio São-Carlense, Operário, Maringá, Athletico e Mirassol.
Passou também por clubes portugueses, Vila Nova e Goiás, mas não atuou profissionalmente nestes clubes.
