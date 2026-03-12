Menu
HOME > ESPORTES
REFORÇO CHEGANDO!

Vitória encaminha contratação de volante sondado por gigantes

Jogador de 25 anos defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista

Por João Grassi e Valdomiro Neto

12/03/2026 - 16:20 h | Atualizada em 12/03/2026 - 16:46

Zé Vitor, volante que está próximo do Vitória
A janela de transferências para atletas que disputaram o estadual segue aberta, e o Vitória vai aproveitar para reforçar seu elenco. O Leão da Barra está próximo da contratação do volante Zé Vitor, que defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista de 2026.

Conforme informação publicada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Portal A TARDE, o Leão encaminhou a contratação do atleta que pertence ao Maringá. Ele viaja nos próximos dias para Salvador e vai assinar contrato de empréstimo.

Jogador de 25 anos, Zé Vitor atuou em 11 partidas na temporada pela Lusa, com um gol marcado. O meio-campista se destacou no Paulistão e chegou a ser sondado por outras equipes do Brasileirão Série A, como Corinthians e Santos.

Leia Também:

Vitória pode completar sete anos sem vencer clássicos na Fonte Nova
Luan Cândido pode voltar ao time titular do Vitória contra o Atlético
Zagueiro titular do Vitória pode perder temporada após lesão no BaVi

Carreira de Zé Vitor

Em sua carreira, o atleta acumula passagens por Goianésia, ABD FC, CEOV, Grêmio São-Carlense, Operário, Maringá, Athletico e Mirassol.

Passou também por clubes portugueses, Vila Nova e Goiás, mas não atuou profissionalmente nestes clubes.

Tags:

ec vitória mercado da bola

x