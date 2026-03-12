Menu
HOME > ESPORTES
SUBSTITUTO

Luan Cândido pode voltar ao time titular do Vitória contra o Atlético

O zagueiro voltou a treinar com o grupo na terça-feira, 10, com a vaga de Edu em aberto após lesão

Valdomiro Neto e Marina Branco

Valdomiro Neto e Marina Branco

12/03/2026 - 14:57 h | Atualizada em 12/03/2026 - 15:09

Luan Cândido pelo Vitória
Luan Cândido pelo Vitória

O zagueiro Luan Cândido pode estar de volta ao elenco do Vitória para reforçar o time contra o Atlético Mineiro, no próximo sábado, 14, pelo Campeonato Brasileiro.

Após ter ficado de fora do elenco por conta de um desconforto no joelho direito, o zagueiro voltou a treinar junto com o grupo nesta terça-feira, 10. Entretanto, acabou ficando de fora dos relacionados para o clássico BaVi desta quarta-feira, 11, que terminou no empate de 1 a 1 na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador tem grandes possibilidades de ser relacionado para o confronto contra a equipe do Atlético Mineiro, pois o zagueiro Edu sofreu uma lesão no tendão e irá desfalcar o Vitória na próxima rodada.

Leia Também:

Zagueiro titular do Vitória pode perder temporada após lesão no BaVi
Herói do título do Vitória vai jogar na Ásia nesta temporada
Jean Lucas diz que o Bahia “amassou” o Vitória no BaVi

Lesão de Edu abre vaga na defesa

Edu sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles do lado esquerdo durante o clássico contra o Bahia, na última quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova. A lesão foi confirmada pelo departamento médico do Vitória após exames realizados pelo atleta.

De acordo com o clube, o jogador passará por cirurgia e iniciará o processo de reabilitação logo após o procedimento. O coordenador médico do Vitória, Dr. Marcelo Côrtes, explicou que os exames pré-operatórios e de imagem estão sendo agilizados para que o tratamento comece o mais rápido possível.

O tempo médio de recuperação para esse tipo de lesão varia entre seis e oito meses, o que deve tirar Edu do restante da temporada. Com a ausência do defensor, o Vitória terá que reorganizar o setor defensivo para as próximas partidas do Brasileirão - o que abre especulações de nomes para a vaga, que pode vir a ser ocupada por Luan.

x