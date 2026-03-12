Herói do título do Vitória vai jogar na Ásia nesta temporada

Siga o A TARDE no Google

Welder em cobrança de pênalti que deu o acesso para a Série A do Vitória

O ex-atacante do Esporte Clube Vitória e herói do título nacional da Série B em 2023, Welder, está de malas prontas para o futebol asiático. O novo clube do jogador ainda não foi revelado.

Centroavante, Welder, teve passagem marcante por Salvador, sendo uma das peças principais para o título do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023.

Welder tem 31 anos e está deixando o Guarany de Bagé, do Rio Grande do Sul. O clube gaúcho utilizou as redes sociais para se despedir do atacante, que marcou 4 gols em 10 jogos neste ano, sendo decisivo na permanência do Índio Guerreiro na elite estadual e na classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil.

Passagem de Welder pelo Vitória

Contratado por empréstimo junto ao time da Jacuipense no meio do ano de 2023, Welder atuou por 20 partidas com a camisa do Vitória, marcando 4 gols.

O jogador foi responsável por converter a penalidade sofrida por Zé Hugo, na partida contra o Novorizontino, que terminou com o placar de 2 a 1 para o Vitória. Com o resultado, o Rubro-Negro acabou garantindo o retorno do Vitória para a Série A depois de cinco anos. Período no qual o time chegou a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.

Carreira de Welder

Além do Vitória, Welder também já atuou por Cruzeiro-RS, Jacuipense, Novo Mutum, Avenida, Confiança, CRB, Caxias, entre outros.