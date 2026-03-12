Menu
MERCADO DA BOLA

Herói do título do Vitória vai jogar na Ásia nesta temporada

Centroavante se despede do Guarany de Bagé para novo desafio na Ásia

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

12/03/2026 - 12:46 h

Welder em cobrança de pênalti que deu o acesso para a Série A do Vitória
Welder em cobrança de pênalti que deu o acesso para a Série A do Vitória -

O ex-atacante do Esporte Clube Vitória e herói do título nacional da Série B em 2023, Welder, está de malas prontas para o futebol asiático. O novo clube do jogador ainda não foi revelado.

Centroavante, Welder, teve passagem marcante por Salvador, sendo uma das peças principais para o título do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023.

Welder tem 31 anos e está deixando o Guarany de Bagé, do Rio Grande do Sul. O clube gaúcho utilizou as redes sociais para se despedir do atacante, que marcou 4 gols em 10 jogos neste ano, sendo decisivo na permanência do Índio Guerreiro na elite estadual e na classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil.

Passagem de Welder pelo Vitória

Contratado por empréstimo junto ao time da Jacuipense no meio do ano de 2023, Welder atuou por 20 partidas com a camisa do Vitória, marcando 4 gols.

BaVi feminino na Série A1 terá venda de ingressos pela 1ª vez; confira
Ceni sonha com Luciano Juba na Copa do Mundo: “Seria especial”
Ramon celebra gol em BaVi e destaca valor do empate: "jogo difícil"

O jogador foi responsável por converter a penalidade sofrida por Zé Hugo, na partida contra o Novorizontino, que terminou com o placar de 2 a 1 para o Vitória. Com o resultado, o Rubro-Negro acabou garantindo o retorno do Vitória para a Série A depois de cinco anos. Período no qual o time chegou a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.

Carreira de Welder

Além do Vitória, Welder também já atuou por Cruzeiro-RS, Jacuipense, Novo Mutum, Avenida, Confiança, CRB, Caxias, entre outros.

x