Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

E.C.VITÓRIA

Zagueiro titular do Vitória pode perder temporada após lesão no BaVi

Informação foi confirmada pelo Departamento Médico do clube

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

12/03/2026 - 13:09 h | Atualizada em 12/03/2026 - 13:59

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Edu sofreu ruptura do tendão de Aquiles
Edu sofreu ruptura do tendão de Aquiles -

O zagueiro Edu, do Vitória, pode perder o restante da temporada, após sofrer uma ruptura completa do tendão de Aquiles do lado esquerdo. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 12, pelo Departamento Médico do clube. A lesão ocorreu durante o BaVi da última quarta, 11, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo Marcelo Côrtes, coordenador médico do Vitória, o atleta precisará passar por uma cirurgia após a ruptura do tendão de Aquilies. A expectativa inicial é de que o jogador tenha um tempo de recuperação de até oito meses.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Estamos agilizando os exames pré-operatórios e os exames de imagem para efeito de documentação, para que o tratamento seja feito da forma mais breve possível e que ele possa também iniciar o processo de reabilitação o mais rápido possível”, explicou o médico.

Leia Também:

Herói do título do Vitória vai jogar na Ásia nesta temporada
BaVi feminino na Série A1 terá venda de ingressos pela 1ª vez; confira
Ramon celebra gol em BaVi e destaca valor do empate: "jogo difícil"

Dudu lesionado

Além de Edu, o Vitória também perdeu o volante Dudu, que passará por um procedimento cirúrgico após ter identificado um grave problema na coluna.

O atleta tem convivido com dores lombares há cerca de um ano. O prazo de recuperação para retorno aos gramados é de até oito meses.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bavi esporte clube vitória Futebol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Edu sofreu ruptura do tendão de Aquiles
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Edu sofreu ruptura do tendão de Aquiles
Play

Juiz acertou? Veja o que diz a regra sobre invasão no pênalti do BaVi

Edu sofreu ruptura do tendão de Aquiles
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Edu sofreu ruptura do tendão de Aquiles
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

x