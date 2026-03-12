Zagueiro titular do Vitória pode perder temporada após lesão no BaVi

Edu sofreu ruptura do tendão de Aquiles - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O zagueiro Edu, do Vitória, pode perder o restante da temporada, após sofrer uma ruptura completa do tendão de Aquiles do lado esquerdo. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 12, pelo Departamento Médico do clube. A lesão ocorreu durante o BaVi da última quarta, 11, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo Marcelo Côrtes, coordenador médico do Vitória, o atleta precisará passar por uma cirurgia após a ruptura do tendão de Aquilies. A expectativa inicial é de que o jogador tenha um tempo de recuperação de até oito meses.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Estamos agilizando os exames pré-operatórios e os exames de imagem para efeito de documentação, para que o tratamento seja feito da forma mais breve possível e que ele possa também iniciar o processo de reabilitação o mais rápido possível”, explicou o médico.

Dudu lesionado

Além de Edu, o Vitória também perdeu o volante Dudu, que passará por um procedimento cirúrgico após ter identificado um grave problema na coluna.

O atleta tem convivido com dores lombares há cerca de um ano. O prazo de recuperação para retorno aos gramados é de até oito meses.