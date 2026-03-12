Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUMIU

Em baixa: Ronald perde espaço no Vitória e acumula sequência sem jogar

Volante de 28 anos não vem saindo do banco de reservas

João Grassi

Por João Grassi

12/03/2026 - 19:21 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ronald Lopes
Ronald Lopes -

Jogador que foi peça chave do Vitória na temporada passada, Ronald Lopes perdeu espaço no elenco rubro-negro. O volante de 28 anos novamente nem sequer saiu do banco de reservas no empate por 1 a 1 no clássico BaVi desta quarta-feira, 11, pela 5ª rodada do Brasileirão.

Ronald não joga pelo Leão há mais de um mês, quando participou do empate por 2 a 2 com o Jequié, pelo Campeonato Baiano. O atleta agora acumula seis jogos seguidos sem ser utilizado, mesmo diante da lesão grave de Dudu.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em baixa, o camisa 8 participou de apenas três jogos em 2026, sendo dois como titular, todos pela primeira fase do Baianão. No total, ele acumula somente 157 minutos em campo com a camisa rubro-negra na temporada.

Leia Também:

Vitória encaminha contratação de volante sondado por gigantes
Vitória pode completar sete anos sem vencer clássicos na Fonte Nova
Luan Cândido pode voltar ao time titular do Vitória contra o Atlético

Ronald na temporada 2026

  • Vitória 0x0 Atlético de Alagoinhas: não relacionado
  • Jacuipense 0x0 Vitória: não relacionado
  • Porto 1x1 Vitória: não relacionado
  • Vitória 4x0 Juazeirense: jogou 18 minutos
  • Vitória 0x1 Bahia: não saiu do banco
  • Vitória 2x0 Remo: não saiu do banco
  • Barcelona de Ilhéus 0x2 Vitória: jogou 83 minutos
  • Palmeiras 5x1 Vitória: não saiu do banco
  • Jequié 2x2 Vitória: jogou 56 minutos
  • Vitória 1x2 Flamengo: não saiu do banco
  • Vitória 1x0 Bahia de Feira: não saiu do banco
  • Vitória 3x0 Galícia: não saiu do banco
  • Vitória 1x1 (4x2 Pen.) Jacuipense: não saiu do banco
  • Bahia 2x1 Vitória: não saiu do banco
  • Bahia 1x1 Vitória: não saiu do banco
Ronald em campo pelo Vitória
Ronald em campo pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Renovação para evitar negociação

No dia 8 de julho do ano passado, quando o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste pelo Confiança, Ronald ficou fora da lista de relacionados depois de ter recebido uma proposta do futebol búlgaro. A saída foi cogitada, mas acabou não acontecendo.

Considerado na época um ativo importante, Ronald acabou renovando contrato com o Leão até junho de 2028. O Portal A TARDE apurou que, inclusive, não há procura de outros clubes pelo jogador até o momento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ronald Lopes
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Ronald Lopes
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Ronald Lopes
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Ronald Lopes
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x