Em baixa: Ronald perde espaço no Vitória e acumula sequência sem jogar

Ronald Lopes - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogador que foi peça chave do Vitória na temporada passada, Ronald Lopes perdeu espaço no elenco rubro-negro. O volante de 28 anos novamente nem sequer saiu do banco de reservas no empate por 1 a 1 no clássico BaVi desta quarta-feira, 11, pela 5ª rodada do Brasileirão.

Ronald não joga pelo Leão há mais de um mês, quando participou do empate por 2 a 2 com o Jequié, pelo Campeonato Baiano. O atleta agora acumula seis jogos seguidos sem ser utilizado, mesmo diante da lesão grave de Dudu.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em baixa, o camisa 8 participou de apenas três jogos em 2026, sendo dois como titular, todos pela primeira fase do Baianão. No total, ele acumula somente 157 minutos em campo com a camisa rubro-negra na temporada.

Ronald na temporada 2026

Vitória 0x0 Atlético de Alagoinhas: não relacionado

Jacuipense 0x0 Vitória: não relacionado

Porto 1x1 Vitória: não relacionado

Vitória 4x0 Juazeirense: jogou 18 minutos

Vitória 0x1 Bahia: não saiu do banco

Vitória 2x0 Remo: não saiu do banco

Barcelona de Ilhéus 0x2 Vitória: jogou 83 minutos

Palmeiras 5x1 Vitória: não saiu do banco

Jequié 2x2 Vitória: jogou 56 minutos

Vitória 1x2 Flamengo: não saiu do banco

Vitória 1x0 Bahia de Feira: não saiu do banco

Vitória 3x0 Galícia: não saiu do banco

Vitória 1x1 (4x2 Pen.) Jacuipense: não saiu do banco

Bahia 2x1 Vitória: não saiu do banco

Bahia 1x1 Vitória: não saiu do banco

Ronald em campo pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Renovação para evitar negociação

No dia 8 de julho do ano passado, quando o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste pelo Confiança, Ronald ficou fora da lista de relacionados depois de ter recebido uma proposta do futebol búlgaro. A saída foi cogitada, mas acabou não acontecendo.

Considerado na época um ativo importante, Ronald acabou renovando contrato com o Leão até junho de 2028. O Portal A TARDE apurou que, inclusive, não há procura de outros clubes pelo jogador até o momento.