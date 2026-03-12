SUMIU
Em baixa: Ronald perde espaço no Vitória e acumula sequência sem jogar
Volante de 28 anos não vem saindo do banco de reservas
Por João Grassi
Siga o A TARDE no Google
Jogador que foi peça chave do Vitória na temporada passada, Ronald Lopes perdeu espaço no elenco rubro-negro. O volante de 28 anos novamente nem sequer saiu do banco de reservas no empate por 1 a 1 no clássico BaVi desta quarta-feira, 11, pela 5ª rodada do Brasileirão.
Ronald não joga pelo Leão há mais de um mês, quando participou do empate por 2 a 2 com o Jequié, pelo Campeonato Baiano. O atleta agora acumula seis jogos seguidos sem ser utilizado, mesmo diante da lesão grave de Dudu.
Em baixa, o camisa 8 participou de apenas três jogos em 2026, sendo dois como titular, todos pela primeira fase do Baianão. No total, ele acumula somente 157 minutos em campo com a camisa rubro-negra na temporada.
Leia Também:
Ronald na temporada 2026
- Vitória 0x0 Atlético de Alagoinhas: não relacionado
- Jacuipense 0x0 Vitória: não relacionado
- Porto 1x1 Vitória: não relacionado
- Vitória 4x0 Juazeirense: jogou 18 minutos
- Vitória 0x1 Bahia: não saiu do banco
- Vitória 2x0 Remo: não saiu do banco
- Barcelona de Ilhéus 0x2 Vitória: jogou 83 minutos
- Palmeiras 5x1 Vitória: não saiu do banco
- Jequié 2x2 Vitória: jogou 56 minutos
- Vitória 1x2 Flamengo: não saiu do banco
- Vitória 1x0 Bahia de Feira: não saiu do banco
- Vitória 3x0 Galícia: não saiu do banco
- Vitória 1x1 (4x2 Pen.) Jacuipense: não saiu do banco
- Bahia 2x1 Vitória: não saiu do banco
- Bahia 1x1 Vitória: não saiu do banco
Renovação para evitar negociação
No dia 8 de julho do ano passado, quando o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste pelo Confiança, Ronald ficou fora da lista de relacionados depois de ter recebido uma proposta do futebol búlgaro. A saída foi cogitada, mas acabou não acontecendo.
Considerado na época um ativo importante, Ronald acabou renovando contrato com o Leão até junho de 2028. O Portal A TARDE apurou que, inclusive, não há procura de outros clubes pelo jogador até o momento.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes