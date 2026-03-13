Ex-Vitória brilha em disputa de pênaltis e classifica Sport na Copa do Brasil

Thiago Couto defendendo pênalti - Foto: Divulgação / Sport Recife

O ex-goleiro do Esporte Clube Vitória, Thiago Couto, foi destaque na vitória do Sport contra a equipe do Anápolis, nesta quinta-feira, 12, que garantiu a classificação da equipe à próxima fase da Copa do Brasil.

Na Ilha do Retiro, pela terceira fase da competição, o Sport passou pelo time do Anápolis. O Leão da Ilha empatou por 1 a 1 dentro dos 90 minutos. A classificação veio nas penalidades máximas, com Thiago Couto sendo decisivo ao defender uma das cobranças.

Destaque em disputa de pênaltis

Thiago Couto já tinha sido destaque na última fase da competição, contra o time da Desportiva Ferroviária. O Sport acabou empatando no tempo normal e levando a decisão para a disputa de pênaltis, onde o goleiro novamente agarrou uma das cobranças e classificou o time para a próxima etapa.

Dentro do vestiário, no pós jogo, Thiago Couto falou sobre a dificuldade da partida, valorizando o desempenho da equipe durante o jogo.

“Glória a Deus pela classificação. Foi um jogo difícil, como é normal neste tipo de competição e formato. Conseguimos o empate depois de sair atrás do placar, pressionamos bastante, mas conseguimos garantir nos pênaltis perante ao nosso torcedor”, disse Couto, no vestiário pós-jogo.

Passagem pelo Vitória

Thiago Couto teve destaque na permanência do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro para o ano de 2026.

Thiago assumiu a titularidade da meta Rubro-Negra após Lucas Arcanjo se lesionar em partida contra o time do Corinthians. Thiago Couto atuou por 9 partidas com a camisa do Vitória.