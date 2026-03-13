Internacional x Bahia: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

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Bahia x Internacional em 2025 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2026, Internacional e Bahia se enfrentam no domingo, 15, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h. Saiba desfalques, prováveis escalações e onde assistir o duelo.

O Internacional perdeu o último confronto pelo Brasileirão por 1 a 0 para o Atlético Mineiro. O Colorado ainda não venceu nas primeiras cinco rodadas da compeição, somando 2 pontos na tabela, com dois empates e três derrotas.

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Já o Bahia vem de empate no clássico BaVi, pelo placar de 1 a 1. O Tricolor de Aço tem 8 pontos conquistados até o momento, e se mantém invicto na Série A, com dois triunfos e dois empates.

Ficha técnica

Internacional x Bahia

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e da Premiere (Pay-per-view)

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo, Acevedo, Gabriel Xavier, Mingo, Juba, Nestor, Erick, Jean Lucas, Kike Oliveira, William José, Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Internacional: Rochet, Torres, Gabriel, Gomes, Paulinho, Aguirre, Bernabei, Rodríguez, Alan Patrick, Carbonero, Alerrandro. Técnico: Pazzoelo

Desfalques

Bahia

Everton Ribeiro

David Duarte

Gilberto

Ruan Pablo

Internacional

Kayky

Paulo Pezzolano (treinador)

Arbitragem