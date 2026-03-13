Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO 2026

Internacional x Bahia: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Bahia enfrenta o Internacional no Beira-Rio pela sexta rodada do Brasileirão

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

13/03/2026 - 14:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bahia x Internacional em 2025
Bahia x Internacional em 2025 -

Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2026, Internacional e Bahia se enfrentam no domingo, 15, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h. Saiba desfalques, prováveis escalações e onde assistir o duelo.

O Internacional perdeu o último confronto pelo Brasileirão por 1 a 0 para o Atlético Mineiro. O Colorado ainda não venceu nas primeiras cinco rodadas da compeição, somando 2 pontos na tabela, com dois empates e três derrotas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já o Bahia vem de empate no clássico BaVi, pelo placar de 1 a 1. O Tricolor de Aço tem 8 pontos conquistados até o momento, e se mantém invicto na Série A, com dois triunfos e dois empates.

Ficha técnica

Internacional x Bahia

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e da Premiere (Pay-per-view)

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo, Acevedo, Gabriel Xavier, Mingo, Juba, Nestor, Erick, Jean Lucas, Kike Oliveira, William José, Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Internacional: Rochet, Torres, Gabriel, Gomes, Paulinho, Aguirre, Bernabei, Rodríguez, Alan Patrick, Carbonero, Alerrandro. Técnico: Pazzoelo

Leia Também:

Oficial! Veja fotos do uniforme do Brasil para a Copa do Mundo de 2026
Bahia não vence o Inter como visitante há mais de uma década
Salvador recebe feira de intercâmbio com bolsas para atletas

Desfalques

Bahia

  • Everton Ribeiro
  • David Duarte
  • Gilberto
  • Ruan Pablo

Internacional

  • Kayky
  • Paulo Pezzolano (treinador)

Arbitragem

  • Árbitro Principal: Flavio Rodrigues de Souza
  • Árbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis
  • Árbitro Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira
  • VAR: Wagner Reway

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia internacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia x Internacional em 2025
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Bahia x Internacional em 2025
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Bahia x Internacional em 2025
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Bahia x Internacional em 2025
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x