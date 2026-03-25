Osvaldo volta a marcar gol pelo Vitória após mais de um ano

Osvaldo na zona mista - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Um dos jogadores mais identificados no elenco do Vitória, o atacante Osvaldo encerrou um jejum de 50 jogos sem fazer gols nesta quarta-feira, 25. Ele marcou o primeiro na derrota por 2 a 1 diante do Botafogo-PB, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Osvaldo não fazia gols há mais de um ano, desde o dia 15 de janeiro de 2025, quando marcou de pênalti na goleada por 4 a 1 sobre a Juazeirense, no Adauto Moraes, pelo Campeonato Baiano.

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Em entrevista na zona mista do Barradão, o 'Vovô' comentou sobre a importância de encerrar o longo período sem balançar as redes, mas apontou que teve outras chances no ataque e principalmente lamentou o revés.

"Voltar a marcar é sempre bom, traz confiança. Tive oportunidades de fazer mais gols, infelizmente não consegui concluir. Sou um cara que nunca vou me esconder, vou buscar, lutar até o final e o erro pode acontecer. Não vou me esconder das responsabilidades. Foi assim desde que eu cheguei, no momento ruim ou bom, sempre dei a cara aqui. Vou sempre me doar", iniciou Osvaldo.

Osvaldo também destacou a importância de voltar a conquistar o título do Nordestão, que já não vem desde 2010.

“O Vitória não pode ficar tanto tempo sem vencer essa competição importante. Todo mundo quer voltar a conquistar esse título, pra mim particularmente vai ser importante demais no meu último ano como jogador. Tentar buscar esse título pra coroar tudo que eu fiz e que venho fazendo com essa camisa. Quero demais conquistar esse título, acho que é um título que falta pra esse elenco", concluiu o atacante.



Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar pela Copa do Nordeste neste sábado, 28, contra o CRB. A bola rola às 17h no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.