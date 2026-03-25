Vitória perde para o Botafogo-PB pela estreia na Copa do Nordeste

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Osvaldo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória foi derrotado pelo Botafogo-PB com o placar de 2 a 1 nesta noite de quarta-feira, 25, no Barradão, pela primeira fase da Copa do Nordeste. O Leão da Barra até saiu na frente do placar, mas cedeu uma virada relâmpago.

Osvaldo balançou as redes para o Vitória aos 7 minutos do primeiro tempo, aproveitando falha da defesa adversária. No entanto, após uma parada técnica, o Belo marcou dois gols no curto espaço entre os minutos 34 e 36, com Rodolfo e Dudu Hatamoto.

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O técnico Jair Ventura optou por preservar boa parte dos jogadores titulares, dando chance a atletas com menor minutagem na temporada, além de joias formadas na base rubro-negra.

Classificação e próximo desafio

Com o resultado negativo, o Rubro-Negro permanece sem pontuar e ocupa, até o momento, a quinta e última posição do Grupo A do Nordestão. O Botafogo, por outro lado, somou seus primeiros três pontos e lidera momentaneamente o Grupo B.

O Vitória volta a jogar pelo certame regional neste sábado, 28, contra o CRB. A bola rola às 17h no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Anderson Pato | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x2 Botafogo-PB

1ª fase da Copa do Nordeste

Local: Barradão, em Salvador

Data: 25/03/2026

Horário: 19h30

Árbitro: Raimundo Rodrigues De Oliveira Junior (CE)

Assistentes: Yuri Rodrigues Cunha e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)

Quarto árbitro: Josue Reis de Jesus Junior (BA)

Transmissão: SportyNet (TV Fechada e YouTube)

Público: 8.560 pessoas

Cartões amarelos: Luan Cândido, Ruan Gabriel e Zé Vitor (Vitória) / Igor Maduro, Max Walef e Yan Souto (Botafogo-PB)

Gols: Osvaldo aos 7' 1T (Vitória) / Rodolfo aos 34' 1T e Dudu Hatamoto aos 36' 1T (Botafogo-PB)

Escalações

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Edenilson, Neris, Luan Cândido (Wendell) e Jamerson; Ronald e Zé Vitor (Zé Breno); Diego Tarzia, Pablo (Fabri) e Anderson Pato (Lucas Silva); Osvaldo (Ruan Gabriel). Técnico: Jair Ventura.

Botafogo-PB: Max Walef; Erick, Yan Couto, Igor Morais e Patrick Calmon (Bull); Igor Maduro, Jhonata Varela e Ed Carlos (Eduardo Nardini); Felipe Azevedo (Kayon), Dudu Hatamoto (Júlio Vaz) e Rodolfo (Anderson Chaves). Técnico: Lisca Doido.