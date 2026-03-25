COPA DO NORDESTE

Vitória preserva atletas e relaciona jovens para estreia no Nordestão

Leão da Barra enfrenta o Botafogo-PB nesta quarta-feira, 25

Por João Grassi

25/03/2026 - 17:43 h | Atualizada em 25/03/2026 - 18:00

Alejandro Almaraz

O Esporte Clube Vitória está relacionado com 23 atletas para enfrentar o Botafogo-PB pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 25, às 19h30, no Barradão, em Salvador.

O técnico Jair Ventura optou por preservar boa parte do elenco. Além de ter relacionado jogadores com menor minutagem, joias das categorias de base também aparecem na lista.

Entre os jovens oriundos da Fábrica de Talentos incluídos na relação, destaque para o meia argentino Alejandro Almaraz.

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Yuri Sena;
  • Laterais: Jamerson, Gean e Wanderson;
  • Zagueiros: Ivan Henrique, Luan Cândido e Neris;
  • Meio-campistas: Almaraz, Caíque, Cauan Farias, Diego Tarzia, Edenilson, Ronald, Pablo, Wendell, Zé Breno e Zé Vitor;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Anderson Pato, Fabri, Lucas Silva e Osvaldo.
