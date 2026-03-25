Metrô terá operação especial para jogo do Vitória na Copa do Nordeste

Metrô de Salvador - Foto: Divulgação/Metrô Bahia

O torcedor que pretende ir para o Barradão na noite desta quarta-feira, 25, para acompanhar a estréia do Esporte Clube Vitória na Copa do Nordeste, contra o Botafogo-PB, contará com uma operação especial do Metrô Bahia, com ampliação do número de viagens conforme a demanda, sem extensão de horário.

Segundo a empresa, a ação será concentrada nas estações Pirajá e Flamboyant, que irão receber reforço no atendimento com foco em melhorar a organização do fluxo de passageiros antes e pós partida, com monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO).

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"Em dias de partidas, ampliamos nossas equipes e adequamos a oferta de viagens conforme a demanda para assegurar um atendimento eficiente e seguro. A contribuição do público é essencial: agir com calma no embarque e seguir as orientações das equipes, ajuda a garantir um fluxo mais organizado para todos.” Pontua o gerente executivo de atendimento do Metrô Bahia, Carlos Cavalcanti.

Estreia na Copa do Nordeste

O Vitória estreia às 19h30 na competição contra o Botafogo-PB, adversário que o Leão da Barra não vence há nove anos. O Rubro-Negro é o único representante da Série A do Campeonato Brasileiro no torneio regional em 2026.

Jair Ventura deve poupar parte de seu time titular para dar minutagem aos atletas recém-chegados ao elenco, como o volante Zé Vitor, que foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, 24.