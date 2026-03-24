Novo meia do Vitória revela recusa a times paulistas: "Estou no lugar certo"

Volante, Zé Vitor, foi oficialmente apresentado como atleta do Vitória - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Já presente no banco de reservas nas últimas duas partidas, Zé Vitor foi apresentado oficialmente como novo jogador do Vitória nesta terça-feira, 24, na sala de imprensa do Barradão. O volante de 25 anos afirmou que "realiza um sonho em estar num clube desse tamanho".

Durante entrevista coletiva, Zé Vitor afirmou ter sido procurado por outros clubes, inclusive da Série A, após se destacar no Campeonato Paulista pela Portuguesa. No entanto, ele explicou os motivos que o fizeram priorizar o Leão da Barra, entendendo que está no "lugar certo".

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Vivo o melhor momento da minha vida, tanto no campo quanto fora. Zé Vitor - Volante do Vitória

"Após o meio para o final do estadual fui procurado pelos times de São Paulo, nesse meio tempo chegou o Vitória. Colocamos o Vitória como a principal opção para seguir o ano, porque acho que acertar o time que você vai é o principal. Você errar o time pode comprometer o ano. Tenho muita convicção que estou no lugar certo", garantiu.

Embora seja volante de origem, o atleta chamou atenção ao dizer que pode atuar em qualquer posição do meio para frente. Ele se colocou à disposição para jogar onde quer que seja acionado pelo técnico Jair Ventura.

"Eu sou um jogador que já fiz praticamente todas as posições. Já joguei de ponta, primeiro volante, me sinto bem em todos os lugares do campo. Do meio para frente eu me sinto bem. Onde o professor precisar vou tentar corresponder à altura, mas acho que a posição que mais joguei foi de segundo volante", afirmou.

Volante, Zé Vitor, foi oficialmente apresentado como atleta do Vitória | Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Zé Vitor ainda ressaltou a qualidade no setor do meio-campo rubro-negro, onde ele projeta uma difícil disputa por espaço com atletas como Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez. Vale lembrar que sua contratação aconteceu depois da grave lesão de Dudu, que está fora da temporada.

"O meio-campo é um lugar da nossa equipe que é muito bem qualificado. Baralhas já é um ídolo da torcida e capitão da nossa equipe. O Martínez vem jogando muito bem, o Ronald entrou bem. Espero estar à altura para dar uma dor de cabeça para o Jair [Ventura, técnico]. Quem estiver dentro de campo vai corresponder", destacou.

Energia diferente

Além de elogiar a estrutura do clube, o jogador rubro-negro ainda falou sobre a "energia diferente" que sentiu ao chegar no Barradão. Para ele, o clima internamente é algo muito positivo.

"Passei em outros dois clubes que também tem uma boa estrutura, mas aqui no Vitória a gente sente uma energia diferente. A forma dos funcionários trabalharem, todo mundo em prol do atleta, do campo, acho que isso foi uma surpresa no bom sentido. Uma energia muito boa, o clima muito leve e a estrutura tem tudo. Fiz praticamente todos os exames dentro do clube, exames de coração, de esteira. O clube já é grande e só tem a crescer mais ainda", projetou.

Próximo compromisso

Zé Vitor deve fazer sua estreia pelo Rubro-Negro nesta quarta-feira, 25, às 19h30, pela Copa do Nordeste. O adversário será o Botafogo-PB, novamente no Barradão.

"Vamos começar amanhã esse campeonato. Não pode fugir da responsabilidade, temos que entrar em todas as competições para vencer", finalizou.