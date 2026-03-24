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Fora da temporada, Dudu é operado em São Paulo e inicia recuperação
Volante não joga desde o dia 10 de fevereiro
Por João Grassi
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O volante Dudu, que está fora da temporada do Vitória, passou por cirurgia na cidade de São Paulo e já iniciou o processo de reabilitação. Após o clube cogitar tratamento conservador, o atleta foi operado por um especialista em patologias da coluna.
A previsão inicial é que Dudu seja liberado para retornar para Salvador na próxima sexta-feira, 27, onde vai seguir com a reabilitação. Já nesta terça, 24, de acordo com a programação médica, Dudu irá começar a fisioterapia no hospital onde está.
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Dudu foi diagnosticado com um escorregamento da quinta vértebra lombar, com a primeira vértebra sacral, e a decisão de operar o jogador ocorreu após consulta a um especialista em Salvador e dois em São Paulo.
“Esse escorregamento é chamado de espondilolistese. Infelizmente, ela foi graduada como grau três, um grau de escorregamento entre 50 e 75 de uma vértebra sobre a outra. Isso tem causado um desconforto muito grande ao atleta”, esclareceu o coordenador médico do clube, Marcelo Côrtes.
Dudu em 2026
Dudu atuou pela última vez no dia 10 de fevereiro contra o Flamengo, no Barradão, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. No total, participou de cinco jogos e marcou um gol.
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