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DEPARTAMENTO MÉDICO

Após lesão na coluna, Vitória confirma data de cirurgia de Dudu

Volante será submetido a cirurgia para corrigir espondilolistese de grau 3

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

20/03/2026 - 8:08 h

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Dudu em campo contra o Palmeiras
Dudu em campo contra o Palmeiras -

O volante Dudu, do Esporte Clube Vitória, passará por uma cirurgia na coluna na segunda-feira, 23, para tratar de uma espondilolistese de grau 3, lesão que tirou o jogador de campo e o impossibilita de atuar com a camisa do Vitória pelo restante da temporada de 2026.

Diagnóstico de lesão

Essa lesão se trata de um escorregamento entre a quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral, condição nomeada como espondilolistese de grau 3, estágio considerado avançado da lesão.

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Segundo anúncio feito pelo coordenador do departamento médico do Vitória, Marcelo Côrtes, o clube recorreu à cirurgia após esgotar todas as alternativas de tratamento sem cirurgia, e consultou três especialistas de coluna, sendo um dentro de Salvador e dois em São Paulo.

A indicação de intervenção por meios cirúrgicos foi unânime entre os consultados.

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Realização da cirurgia

Dentro do Boletim de Departamento Médico, o clube confirmou na noite desta quinta-feira, 19, que o atleta viajará para São Paulo para realizar o procedimento cirúrgico na coluna na próxima segunda-feira, 23.

Previsão de retorno

A previsão de retorno de Dudu para os gramados gira em torno de oito meses, prazo comum para atletas que são submetidos a este tipo de intervenção. Impossibilitando o atleta de atuar durante o restante da temporada pelo Vitória.

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