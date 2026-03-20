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NOVO CAPÍTULO

Remo x Bahia: Ceni e Condé reeditam rivalidade histórica do BaVi

Duelo entre técnicos ganha novo episódio neste domingo, 22, às 16

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/03/2026 - 7:07 h

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Rogério Ceni à frente e Léo Condé ao fundo durante duelo entre Bahia e Ceará
Rogério Ceni à frente e Léo Condé ao fundo durante duelo entre Bahia e Ceará -

No jogo entre Esporte Clube Bahia e Remo, neste domingo, 22, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, os técnicos Rogério Ceni e Léo Condé escreverão mais um capítulo de um duelo marcado pela rivalidade do clássico BaVi.

A partida marcará o 9º confronto entre os treinadores, no qual o comandante tricolor leva vantagem: são três triunfos para Ceni, contra dois de Condé, além de três empates.

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No entanto, vale destacar que, enquanto Ceni se manteve estável no cargo de treinador do Esquadrão em todos os embates, Condé vai para mais um confronto contra o técnico tricolor à frente de seu terceiro clube. Desde 2024, os treinadores se enfrentaram em jogos entre Bahia, Vitória, Ceará e, agora, Remo.

Confira:

2024

  • Vitória 3 x 2 Bahia — Condé
  • Bahia 2 x 1 Vitória — Ceni
  • Vitória 3 x 2 Bahia — Condé
  • Bahia 1 x 1 Vitória — empate
  • Vitória 2 x 2 Bahia — empate

2025

  • Bahia 3 x 2 Ceará — Ceni
  • Bahia 1 x 0 Ceará — Ceni
  • Ceará 1 x 1 Bahia — empate

A alta incidência de confrontos coloca Léo Condé como o treinador que Rogério Ceni mais vezes enfrentou no comando do Tricolor de Aço.

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BaVi marcou auge da rivalidade entre Ceni e Condé

Embora tenham se enfrentado três vezes no ano passado, quando o mineiro comandava o Ceará, e voltem a se encontrar neste domingo, agora em Bahia x Remo, a principal rivalidade do duelo foi construída nos tempos de BaVi.

Isso porque o clássico concentrou cinco encontros entre os treinadores e, apesar da vantagem geral de Rogério Ceni no retrospecto, nos confrontos diretos pelo BaVi quem levou a melhor foi Condé.

Em cinco jogos, o ex-treinador do Vitória venceu Ceni duas vezes e ainda conquistou o título do Campeonato Baiano de 2024, com direito a uma virada histórica no jogo de ida da decisão.

Condé reconhece trabalho de Ceni no Bahia

Rivalidade à parte, o confronto entre Rogério Ceni e Léo Condé tornou-se um capítulo relevante na trajetória de ambos os técnicos. Fora de campo, inclusive, o ex-comandante do Vitória já fez elogios ao trabalho do treinador do Bahia.

Na temporada passada, antes de uma decisão pela semifinal da Copa do Nordeste — na qual o Bahia levou a melhor sobre o Ceará —, Léo Condé destacou a força do Esquadrão sob o comando de Rogério Ceni.

Desde que Rogério (Ceni) chegou lá, o Bahia é muito forte jogando na Fonte Nova, em Salvador
Léo Condé - Ex-treinador do Vitória, hoje no Remo, mas, à época, no Ceará

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Tags:

Esporte Clube Bahia Léo Condé Rogério Ceni

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