Rogério Ceni perde opção de ataque para jogo do Bahia contra o Remo

Joia do Bahia deixa o time de Rogério Ceni para servir a Seleção - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Para o duelo deste domingo, 22, às 16h, contra o Remo, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, além do uruguaio Nico Acevedo, o técnico Rogério Ceni também não contará com o jovem Kauê Furquim.

Kauê Furquim desfalca o Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A joia da base do Esporte Clube Bahia se apresentou nesta quarta-feira, 18, à Seleção Brasileira Sub-17, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), dando início à preparação para a disputa do Sul-Americano da categoria, que será realizado no Paraguai de 3 a 19 de abril.

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Por isso, além de já ter sido desfalque do Esquadrão no triunfo sobre o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, 18, e de ficar fora da próxima rodada contra o Remo, o atacante de 17 anos também não estará à disposição nos jogos contra Athletico Paranaense, Palmeiras, Mirassol e Flamengo, que serão realizados durante o mesmo período.



Kauê Furquim permanecerá na Granja Comary, juntamente com outro Pivete de Aço, Lyan — que também foi convocado para representar o Brasil na categoria —, até o dia 31 de março. O embarque para o Paraguai está previsto para o dia seguinte, 1º de abril.

A Seleção Brasileira está no Grupo B do Sul-Americano Sub‑17, ao lado de Venezuela, Argentina, Bolívia e Peru. A equipe, atual bicampeã da competição, estreia no dia 3 de abril, às 20h, no Estádio Ameliano, em Villeta, contra a Bolívia.