Bahia alcança marca histórica no Brasileirão após vencer o Bragantino

Tricolor chega a seis jogos invicto e encosta na liderança da Série A - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Para além do primeiro triunfo em casa na atual edição do Campeonato Brasileiro e de ter encostado na liderança da competição, o Esporte Clube Bahia alcançou uma marca histórica após a vitória sobre o Red Bull Bragantino.

É a primeira vez, na história do Brasileirão por pontos corridos, que o clube completa os seis jogos iniciais sem uma única derrota. O Esquadrão soma quatro triunfos — três fora de casa e um como mandante —, além de dois empates em seis partidas disputadas. Com 14 pontos, ocupa a 3ª colocação, apenas dois atrás do Palmeiras, líder da competição.

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Anteriormente, a melhor campanha de largada do Bahia no atual formato do Campeonato Brasileiro havia ocorrido em 2020, quando a equipe se manteve invicta nas quatro primeiras rodadas.

No entanto, é importante destacar que, naquela edição, a estreia do Esquadrão na competição, contra o Botafogo, foi adiada e disputada posteriormente. Assim, considerando o confronto como parte da sequência inicial — ainda que realizado depois —, o Tricolor de Aço somou três triunfos e um empate nas quatro primeiras rodadas.

Apesar do feito atual, vale pontuar que a invencibilidade no formato de pontos corridos ainda está distante da melhor marca da história do clube na competição. Em 1986, o Bahia teve um início avassalador, com 11 triunfos e cinco empates nos 16 primeiros jogos.

Único invicto, Tricolor ainda tem jogo a menos

Aliado ao feito inédito, o Tricolor de Aço também sustenta a única invencibilidade na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Isso porque, nesta quarta-feira, 18, após superar o Massa Bruta e ver o São Paulo ser derrotado pelo Atlético-MG, o Esquadrão permaneceu como o único clube invicto no certame.

Além disso, cabe ressaltar que o Bahia ainda possui um jogo a menos em relação aos principais concorrentes do G-4 — Palmeiras, São Paulo e Fluminense, atuais 1º, 2º e 4º colocados. Essas equipes já disputaram sete partidas no Brasileirão, enquanto o Tricolor entrou em campo seis vezes, devido ao adiamento do confronto diante da Chapecoense, válido pela 4ª rodada.

Qual a melhor sequência invicta do Brasileirão por pontos corridos a partir da 1ª rodada?

O Corinthians é o detentor da maior invencibilidade da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, considerando a sequência desde a 1ª rodada da competição.

Em 2017, o clube paulista ficou invicto nos 19 jogos do primeiro turno, somando 14 vitórias e cinco empates. A sequência só foi interrompida na 20ª rodada do certame, quando a equipe foi derrotada pelo Vitória.

Naquela temporada, o Corinthians sagrou-se campeão brasileiro pela sétima vez em sua história.