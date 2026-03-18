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PÓS-JOGO

Ronaldo cita queda na Libertadores ao valorizar maturidade do Bahia

Goleiro destaca reação do elenco após eliminação e valoriza início no Brasileirão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/03/2026 - 23:12 h

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Bahia vira a chave após eliminação e mostra força no Brasileirão
Bahia vira a chave após eliminação e mostra força no Brasileirão -

Após o triunfo do Esporte Clube Bahia por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira, 18, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Ronaldo exaltou a maturidade do elenco tricolor para manter o bom desempenho na temporada, mesmo após a dolorosa eliminação na Libertadores.

Segundo o arqueiro, a queda na competição internacional ainda não foi esquecida, e o grupo segue sentindo o impacto, mas destacou a capacidade de reação da equipe.

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Muito feliz pela maturidade do elenco depois da eliminação [...] Eu não sei se, em outro momento, teria tido um início tão bom quanto esse. Então, fico feliz por todo o grupo. Acho que a evolução da equipe mostra muita maturidade. Já jogando fora de casa, temos feito boas partidas e conquistado triunfos importantes”, comentou o goleiro do Bahia.

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Ronaldo também reforçou que o elenco precisa manter o foco e evitar qualquer acomodação diante dos bons resultados recentes.

Temos que continuar fazendo bons jogos, seguir querendo mais, e acho que isso é o que o grupo tem demonstrado [...] Não só quem começa jogando, mas também quem entra durante as partidas e até quem, às vezes, não entra, no dia a dia. Tudo isso é importantíssimo. E eu acho que isso fortalece cada vez mais o grupo”, completou.

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Tags:

Esporte Clube Bahia libertadores ronaldo

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