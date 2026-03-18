"ABSOLUTO"
Ceni se rende ao Bahia em triunfo: "Fantástico e bonito de se ver"
Tricolor se consolidou como último clube invicto no Brasileirão após bater o Bragantino
Por Lucas Vilas Boas
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O Bahia fez a sua melhor atuação na temporada dentro da característica de posse de bola para o técnico Rogério Ceni, que descreveu o primeiro tempo como "absoluto, fantástico e bonito de se ver". A análise se refere ao triunfo por 2 a 0 sobre o Bragantino na noite desta quarta-feira, 18.
"Tenho que valorizar a maneira que o time se comportou, fez um primeiro tempo espetacular e caiu um pouco na segunda etapa, talvez ajustar algo de marcação para que a gente corra um pouco menos, cada um mais setorizado, e evitar menos desgaste. Feliz pelo resultado e pelo brilhante primeiro tempo no dia de hoje", disse o treinador em entrevista coletiva.
Ceni comparou o desempenho do triunfo sobre o Massa Bruta com os jogos fora de casa, que estão sendo baseados em efetividade nas últimas partidas, já que a equipe "não têm criado tanto" em número de oportunidades de gol.
"Até nos jogos fora de casa a gente não têm criado tanto, mas têm sempre convertido uma chance especial, e dentro de casa a gente hoje criou volume para decidir o jogo no primeiro tempo. Sabíamos que o Bragantino melhoraria no segundo tempo, tinha um banco bem recheado de bons jogadores também. Acho que é característica, nós temos que tentar melhorar finalização, os pontas com mais gols e tentar melhorar essa chegada no um contra um", completou.
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Última invencibilidade no Brasileirão
Além da terceira colocação no Brasileirão, o Bahia conquistou um feito importante com o triunfo na Fonte Nova, já que, com a derrota do São Paulo para o Atlético-MG, por 1 a 0, na Arena MRV, o Tricolor agora é o único time invicto no Campeonato Brasileiro.
Questionado sobre o feito, Rogério Ceni lamentou a única derrota na temporada — para o O'Higgins, fora de casa, na Libertadores —, e fez um balanço sobre o "crescimento" da equipe em jogos fora de casa.
"Nós estamos no 18º jogo do ano e eu gostaria de não ter perdido nenhum jogo, porque era o que nos possibilitaria estar dentro de uma Copa Libertadores. Nossa campanha em casa, é muito difícil repetir a do ano passado, mas ela tem que ser parecida, e nós temos que crescer em jogos fora de casa", iniciou.
"Eu acho que vem acontecendo esse crescimento, não fomos superiores a nenhum dos nossos adversários, mas conseguimos criar oportunidades e tivemos hombridade para defender no momento de dificuldade. Hoje fizemos o nosso melhor jogo com posse de bola, que foi o primeiro tempo absoluto, fantástico, bonito de se ver", completou.
Bahia (3º colocado) no Campeonato Brasileiro 2026:
- 6 jogos, 4 triunfos, 2 empates, 0 derrotas (14 pontos);
- 8 gols marcados (5º melhor ataque);
- 3 gols sofridos (melhor defesa).
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