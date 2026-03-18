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"ABSOLUTO"

Ceni se rende ao Bahia em triunfo: "Fantástico e bonito de se ver"

Tricolor se consolidou como último clube invicto no Brasileirão após bater o Bragantino

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

18/03/2026 - 22:21 h | Atualizada em 18/03/2026 - 22:33

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Rogério Ceni em entrevista coletiva após Bahia 2 x 0 Bragantino
Rogério Ceni em entrevista coletiva após Bahia 2 x 0 Bragantino -

O Bahia fez a sua melhor atuação na temporada dentro da característica de posse de bola para o técnico Rogério Ceni, que descreveu o primeiro tempo como "absoluto, fantástico e bonito de se ver". A análise se refere ao triunfo por 2 a 0 sobre o Bragantino na noite desta quarta-feira, 18.

"Tenho que valorizar a maneira que o time se comportou, fez um primeiro tempo espetacular e caiu um pouco na segunda etapa, talvez ajustar algo de marcação para que a gente corra um pouco menos, cada um mais setorizado, e evitar menos desgaste. Feliz pelo resultado e pelo brilhante primeiro tempo no dia de hoje", disse o treinador em entrevista coletiva.

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Ceni comparou o desempenho do triunfo sobre o Massa Bruta com os jogos fora de casa, que estão sendo baseados em efetividade nas últimas partidas, já que a equipe "não têm criado tanto" em número de oportunidades de gol.

"Até nos jogos fora de casa a gente não têm criado tanto, mas têm sempre convertido uma chance especial, e dentro de casa a gente hoje criou volume para decidir o jogo no primeiro tempo. Sabíamos que o Bragantino melhoraria no segundo tempo, tinha um banco bem recheado de bons jogadores também. Acho que é característica, nós temos que tentar melhorar finalização, os pontas com mais gols e tentar melhorar essa chegada no um contra um", completou.

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Última invencibilidade no Brasileirão

Jogadores do Bahia comemorando triunfo sobre o Bragantino
Jogadores do Bahia comemorando triunfo sobre o Bragantino | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Além da terceira colocação no Brasileirão, o Bahia conquistou um feito importante com o triunfo na Fonte Nova, já que, com a derrota do São Paulo para o Atlético-MG, por 1 a 0, na Arena MRV, o Tricolor agora é o único time invicto no Campeonato Brasileiro.

Questionado sobre o feito, Rogério Ceni lamentou a única derrota na temporada — para o O'Higgins, fora de casa, na Libertadores —, e fez um balanço sobre o "crescimento" da equipe em jogos fora de casa.

"Nós estamos no 18º jogo do ano e eu gostaria de não ter perdido nenhum jogo, porque era o que nos possibilitaria estar dentro de uma Copa Libertadores. Nossa campanha em casa, é muito difícil repetir a do ano passado, mas ela tem que ser parecida, e nós temos que crescer em jogos fora de casa", iniciou.

"Eu acho que vem acontecendo esse crescimento, não fomos superiores a nenhum dos nossos adversários, mas conseguimos criar oportunidades e tivemos hombridade para defender no momento de dificuldade. Hoje fizemos o nosso melhor jogo com posse de bola, que foi o primeiro tempo absoluto, fantástico, bonito de se ver", completou.

Bahia (3º colocado) no Campeonato Brasileiro 2026:

  • 6 jogos, 4 triunfos, 2 empates, 0 derrotas (14 pontos);
  • 8 gols marcados (5º melhor ataque);
  • 3 gols sofridos (melhor defesa).

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Campeonato Brasileiro 2026 ecbahia Rogério Ceni

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