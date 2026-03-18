Com volta de zagueiro, Bahia divulga relacionados para jogo contra RB Bragantino

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- Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O zagueiro David Duarte está de volta à lista de relacionados do Esporte Clube Bahia. Para o duelo desta quarta-feira, 18, às 19h, diante do Red Bull Bragantino, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni convocou o defensor após mais de um mês de ausência.

David Duarte é desfalque do Esquadrão desde o confronto contra o Vasco, em razão de um estiramento muscular na região posterior da coxa direita, e vinha realizando tratamento no departamento médico para retornar aos gramados.

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Havia a expectativa de que o atleta pudesse voltar no duelo contra o Internacional, na rodada passada. No entanto, seguiu vetado pelo departamento médico e só foi liberado para o confronto desta quarta-feira, para o qual o treinador tricolor já havia projetado o retorno do defensor.

O jogador já havia realizado o processo de transição física e técnica, e, alem disso, estava treinando parcialmente com o elenco azul, vermelho e branco na semana passado. Mas, só voltou a participar de todas as sessões de treinamento com o grupo a partir desta segunda-feira, 16.

Contudo, apesar do retorno ao time, David Duarte, que é considerado titular, dificilmente vai compor os chamados “onze inicias” diante do Bragantino, com Gabriel Xavier sendo mantido na equipe.

O lateral Gilberto está em fase de transição física e técnica.

Ruan Pablo, Kanu e Everton Ribeiro estão em tratamento.

Confira a relação:

João Paulo, Victor, Ronaldo

Iago Borduchi, Roman Gomez e Luciano Juba

Gabriel Xavier, Luiz Gustavo, David Duarte, Ramos Mingo, Marcos Victor

Erick, Rodrigo Nestor, David Martins, Jean Lucas, Michel Araujo, Acevedo, Caio Alexandre

Everaldo, Sanabria, Willian José, Kike Olivera, Ademir, Erick Pulga, Dell